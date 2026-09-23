Бензопила Gigant 20" 4,2 л.с./60,5 см3 GSAF-10
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Характеристики
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
60.5
Мощность двигателя (л.с.)
4.2
Мощность двигателя (кВт)
3.1
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.23
Шаг цепи, дюйм
0.325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733087
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Характеристики
Бренд
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
емкость для приготовления топливной смеси, защитный кожух, набор инструментов, пильная цепь, пильная шина
Объём двигателя, см3
60.5
Мощность двигателя (л.с.)
4.2
Мощность двигателя (кВт)
3.1
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.23
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
108
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Габариты без упаковки
1050х350х350 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х31х28
Вес, кг.
9
Описание товара Бензопила Gigant 20" 4,2 л.с./60,5 см3 GSAF-10
Бензопила Gigant 20" 4,2 л.с./60,5 см3 GSAF-10 предназначена для валки и распиловки стволов деревьев большого диаметра. Оснащена антивибрационной системой для уменьшения влияния на здоровье. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание самостоятельно. Возможность регулировки подачи смазки для разных задач и материалов.
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Теги товара: 0.325
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Бренд
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
емкость для приготовления топливной смеси, защитный кожух, набор инструментов, пильная цепь, пильная шина
Объём двигателя, см3
60.5
Мощность двигателя (л.с.)
4.2
Мощность двигателя (кВт)
3.1
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.6
Емкость масляного бака, л
0.23
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
108
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Габариты без упаковки
1050х350х350 мм
Страна производитель
Китай
Бензопила Gigant 20" 4,2 л.с./60,5 см3 GSAF-10 предназначена для валки и распиловки стволов деревьев большого диаметра. Оснащена антивибрационной системой для уменьшения влияния на здоровье. Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание самостоятельно. Возможность регулировки подачи смазки для разных задач и материалов.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды
Теги товара: 0.325
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости, Бренды
Теги товара: 0.325
Бензопила Gigant 20" 4,2 л.с./60,5 см3 GSAF-10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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