Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09
Бензопила Gigant 16" 3,1 л.с./45 см3 GSAF-09 - это цепная пила, работающая на основе двухтактного бензинового двигателя объемом 45 см?, мощностью 3,1 л.с. Модель подойдет для простых бытовых задач, таких как распиловка веток и бруса. Бензопила значительно улучшает процесс распила древесины, незаменима в рубке деревьев и заготовке дров. Модель имеет компактную шину 400 мм, толщина звена: 1,3 мм, шаг цепи: 0,325. При её изготовлении основной упор делался на безопасность владельца, поэтому бензопила оснащена тормозом цепи, который защитит пользователя от отскока пилы. Бензопила удобна в использовании, поддерживает систему облегченного запуска «Легкий старт», заводится при минимальных усилиях. Наличие системы амортизации из трех демпфирующих втулок снижает уровень вибраций при работе двигателя. Карбюратор отличается простым регулированием, для настройки оборотов достаточно использовать отвертку. Закачка топлива в карбюратор происходит с помощью ручного топливного насоса (праймера). Улучшенный масляный насос подает специальное цепное масло, которое облегчает скольжение цепи и не дает металлическим деталям перегреваться от трения во время работы. Емкость бака смазки цепи: 260 мл. Устройство оснащено вместительным топливным баком емкостью 550 мл.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 18 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя, Объём двигателя (см)
Теги товара: 45, 0.55, 16 дюймов, 0.325, Функция антивибрация
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