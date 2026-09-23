Top.Mail.Ru
Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 1
Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 2
Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 3
Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 4
Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
50
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.5
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 1
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 2
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 3
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 4
  • Бензопила Gigant 20&quot; 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733085
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GIGANT
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Защитный кожух шины, Емкость для смешивания топливной смеси, Паспорт продукции, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
50
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
105
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х28
Вес, кг.
8

Описание товара Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08

Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 предназначена для пиления древесины, с ее помощью можно заготовить дрова, спилить упавшее дерево, обрезать толстые ветки деревьев. Эта ручная цепная пила с двигателем внутреннего сгорания пригодится для продольного и поперечного распила древесины. Двухтактный двигатель работает на 92 бензине. Перед заливкой в бак его нужно смешать со специальным моторным маслом 2T. В комплекте с пилой поставляется специальная емкость с отметками, что упрощает процесс подготовки к работе. Длинная шина делает пилу максимально удобной для распиловки бревен. Мощный двигатель подходит для больших объемов работ с деревом любой породы. Автоматическая смазка цепи позволяет предотвратить перегрев рабочих элементов, что существенно продлевает их срок службы. Антивибрационная система состоит из трех специальных демпфирующих втулок, способных гасить колебания, работа становится более комфортной. Устройство оснащено системой плавного пуска. Тормоз цепи защищает от травм при внезапном отскоке пилы во время работы. Механизм регулировки натяжения пилы расположен в боковой части корпуса, обеспечивает пользователю простой доступ к регулировке. Цепная пила оснащена синтетическим воздушным фильтром, который легко снять и почистить. Надежный и оборотистый двигатель способен стать отличным помощником в работе с деревом как на приусадебном участке, так и на строительной площадке.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр

Отзывы о товаре Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GIGANT
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Защитный кожух шины, Емкость для смешивания топливной смеси, Паспорт продукции, Комплект инструментов и принадлежностей
Объём двигателя, см3
50
Мощность двигателя (л.с.)
3.4
Мощность двигателя (кВт)
2.5
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.325
Развернуть
Количество звеньев
76
Шаг цепи, мм
8.25
Уровень шума
105
Длина шины, дюйм
20
Длина шины, см
50.5
Антивибрация
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 предназначена для пиления древесины, с ее помощью можно заготовить дрова, спилить упавшее дерево, обрезать толстые ветки деревьев. Эта ручная цепная пила с двигателем внутреннего сгорания пригодится для продольного и поперечного распила древесины. Двухтактный двигатель работает на 92 бензине. Перед заливкой в бак его нужно смешать со специальным моторным маслом 2T. В комплекте с пилой поставляется специальная емкость с отметками, что упрощает процесс подготовки к работе. Длинная шина делает пилу максимально удобной для распиловки бревен. Мощный двигатель подходит для больших объемов работ с деревом любой породы. Автоматическая смазка цепи позволяет предотвратить перегрев рабочих элементов, что существенно продлевает их срок службы. Антивибрационная система состоит из трех специальных демпфирующих втулок, способных гасить колебания, работа становится более комфортной. Устройство оснащено системой плавного пуска. Тормоз цепи защищает от травм при внезапном отскоке пилы во время работы. Механизм регулировки натяжения пилы расположен в боковой части корпуса, обеспечивает пользователю простой доступ к регулировке. Цепная пила оснащена синтетическим воздушным фильтром, который легко снять и почистить. Надежный и оборотистый двигатель способен стать отличным помощником в работе с деревом как на приусадебном участке, так и на строительной площадке.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...