Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08
Бензопила Gigant 20" 3,4 л.с./50 см3 GSAF-08 предназначена для пиления древесины, с ее помощью можно заготовить дрова, спилить упавшее дерево, обрезать толстые ветки деревьев. Эта ручная цепная пила с двигателем внутреннего сгорания пригодится для продольного и поперечного распила древесины. Двухтактный двигатель работает на 92 бензине. Перед заливкой в бак его нужно смешать со специальным моторным маслом 2T. В комплекте с пилой поставляется специальная емкость с отметками, что упрощает процесс подготовки к работе. Длинная шина делает пилу максимально удобной для распиловки бревен. Мощный двигатель подходит для больших объемов работ с деревом любой породы. Автоматическая смазка цепи позволяет предотвратить перегрев рабочих элементов, что существенно продлевает их срок службы. Антивибрационная система состоит из трех специальных демпфирующих втулок, способных гасить колебания, работа становится более комфортной. Устройство оснащено системой плавного пуска. Тормоз цепи защищает от травм при внезапном отскоке пилы во время работы. Механизм регулировки натяжения пилы расположен в боковой части корпуса, обеспечивает пользователю простой доступ к регулировке. Цепная пила оснащена синтетическим воздушным фильтром, который легко снять и почистить. Надежный и оборотистый двигатель способен стать отличным помощником в работе с деревом как на приусадебном участке, так и на строительной площадке.
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Теги товара: 0.55, 0.325, Функция антивибрация
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver, Зубр
Теги товара: 0.55, 0.325, Функция антивибрация
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