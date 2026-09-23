Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06
Бензопила Gigant 20" 3,8 л.с./52 см3 GSAF-06 предназначена для пиления древесины, с ее помощью можно заготовить дрова, спилить упавшее дерево, обрезать толстые ветки деревьев. Эта ручная цепная пила с двигателем внутреннего сгорания - прочный и мощный агрегат, который позволит справиться с задачами любого уровня сложности. Обладает долговечной конструкцией, отличной маневренностью. Резиновые амортизаторы, расположенные между рукоятками и картером пилы, снижают вредную вибрационную нагрузку при работе с бензопилой, делают работу комфортнее. Масляный бак размещается в передней части картера. Принудительная смазка цепи и шины применяется для снижения трения между ними, что увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Легкий старт влияет на скорость запуска, особенно в зимний период. Он добавляет дополнительный крутящий момент при рывке. Блокировки курка газа предотвращает случайное нажатие. Функция механического инерционного тормоза цепи - при резком отскоке пилы во время пиления (вверх и назад) рука упирается в ручку тормоза и отщелкивает ее, а тормозная лента затягивается и тормозит барабан сцепления, цепь при этом останавливается практически мгновенно. Защитный щиток в случае разрыва цепи или ее соскока с шины предотвращает травмирование.
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Теги товара: 0.325, Функция антивибрация
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, Бензиновый привод, С тормозом цепи, С плавной регулировкой скорости, Бренды, Carver
Теги товара: 0.325, Функция антивибрация
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