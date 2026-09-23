Бензопила бензиновая Gigant 3,5 л.с., GTSL-02
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Характеристики
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
57.2
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733077
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Характеристики
Бренд
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Инструкция, Упаковка
Объём двигателя, см3
57.2
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
9.52
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Габариты без упаковки
860x250x570 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х28х27
Вес, кг.
6.45
Описание товара Бензопила бензиновая Gigant 3,5 л.с., GTSL-02
Бензопила Gigant GTSL-02 – мощный инструмент для бытовых нужд. Задняя рукоятка и дополнительная рукоятка гарантируют полный контроль над инструментом. Безопасная работа. При нажатии на передний упор срабатывает тормоз и пильная цепь моментально останавливается. Праймер (насос для подкачки топлива) облегчает запуск холодного двигателя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бренд
Класс
полупрофессиональная
Тип двигателя
бензиновый
Комплектация
Бензопила, Шина, Цепь, Инструкция, Упаковка
Объём двигателя, см3
57.2
Мощность двигателя (л.с.)
3.5
Мощность двигателя (кВт)
2.6
Число тактов двигателя
2
Объём топливного бака, л
0.55
Емкость масляного бака, л
0.26
Шаг цепи, дюйм
0.375
Развернуть
Количество звеньев
64
Шаг цепи, мм
9.52
Уровень шума
110
Длина шины, дюйм
18
Длина шины, см
45
Антивибрация
Да
Плавный пуск
Да
Габариты без упаковки
860x250x570 мм
Страна производитель
Китай
Бензопила Gigant GTSL-02 – мощный инструмент для бытовых нужд. Задняя рукоятка и дополнительная рукоятка гарантируют полный контроль над инструментом. Безопасная работа. При нажатии на передний упор срабатывает тормоз и пильная цепь моментально останавливается. Праймер (насос для подкачки топлива) облегчает запуск холодного двигателя.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Бренды, Carver, Зубр, Мощность двигателя
Теги товара: 0.55, 18 дюймов, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Бензопила бензиновая Gigant 3,5 л.с., GTSL-02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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