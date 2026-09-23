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Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05

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Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность электрического двигателя
5150
Мощность топливного двигателя, л.с.
7
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см3
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
56
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733075
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Мощность электрического двигателя
5150
Мощность топливного двигателя, л.с.
7
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см3
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
56
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
электрический стартер
Габариты без упаковки, мм
865х580х440 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х57х45
Вес, кг.
34

Описание товара Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05

Газонокосилка Gigant представляет собой высокоэффективное устройство, идеально подходящее для ухода за большими газонами и садами. Эта мощная машина сочетает в себе как электрический, так и топливный двигатели, обеспечивая надежность и универсальность в использовании. С характеристиками, которые выдают её исключительные возможности, эта газонокосилка весит 33 кг и оснащена объемным травосборником на 60 литров, что позволяет минимизировать остановки для его опустошения. Объём топливного бака составляет 1,5 литра, что обеспечивает длительную работу без частой дозаправки. Газонокосилка имеет два двигателя: электрический с мощностью 5150 Вт и топливный двигатель с мощностью 7 л.с. Четырёхтактный топливный двигатель гарантирует стабильную и эффективную работу устройства. С шириной скашивания в 56 см, она способна охватить большие площади за меньшее время. Устройство позволяет регулировать высоту скашивания в диапазоне от 30 мм до 75 мм, что делает её подходящей для различных типов газонов и пользовательских предпочтений. Регулировка высоты скашивания добавляет удобства и точности в процессе работы. Эта газонокосилка обеспечивает мощную и надёжную производительность, благодаря которой она может справляться как с простыми, так и с более сложными задачами по уходу за вашим участком. Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, эффективности и функциональности.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Gigant с электрозапуском 7 л.с. PLM-05




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Мощность электрического двигателя
5150
Мощность топливного двигателя, л.с.
7
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
200 см3
Объём топливного бака, л
1.5
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
56
Минимальная высота скашивания
30
Максимальная высота скашивания
75
Развернуть
Регулировка высоты скашивания
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
электрический стартер
Габариты без упаковки, мм
865х580х440 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка Gigant представляет собой высокоэффективное устройство, идеально подходящее для ухода за большими газонами и садами. Эта мощная машина сочетает в себе как электрический, так и топливный двигатели, обеспечивая надежность и универсальность в использовании. С характеристиками, которые выдают её исключительные возможности, эта газонокосилка весит 33 кг и оснащена объемным травосборником на 60 литров, что позволяет минимизировать остановки для его опустошения. Объём топливного бака составляет 1,5 литра, что обеспечивает длительную работу без частой дозаправки. Газонокосилка имеет два двигателя: электрический с мощностью 5150 Вт и топливный двигатель с мощностью 7 л.с. Четырёхтактный топливный двигатель гарантирует стабильную и эффективную работу устройства. С шириной скашивания в 56 см, она способна охватить большие площади за меньшее время. Устройство позволяет регулировать высоту скашивания в диапазоне от 30 мм до 75 мм, что делает её подходящей для различных типов газонов и пользовательских предпочтений. Регулировка высоты скашивания добавляет удобства и точности в процессе работы. Эта газонокосилка обеспечивает мощную и надёжную производительность, благодаря которой она может справляться как с простыми, так и с более сложными задачами по уходу за вашим участком. Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, эффективности и функциональности.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические
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Отзывы


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