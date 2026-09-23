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Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6

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Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 1
Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 2
Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 3
Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 4
Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Arc Pro B60
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 3
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 4
  • Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733071
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc Pro B60
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6

Видеокарта MAXSUN с графическим процессором Arc Pro B60 от Intel предлагает мощь и производительность нового поколения. Оснащенная 24 Гб видеопамяти типа GDDR6 и работающая на техпроцессе 5 нм, эта видеокарта гарантирует высокую скорость обработки данных и стабильную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. С графическим процессором, работающим на частоте 2000 МГц, и видеопамятью с частотой 19000 МГц, MAXSUN обеспечивает плавную и быструю графическую производительность. Устройство поддерживает подключение до двух мониторов, что значительно расширяет возможности многозадачности и улучшает ваш рабочий процесс. Активное охлаждение гарантирует, что карта будет работать с оптимальной эффективностью, не перегреваясь, даже во время интенсивных нагрузок. Поддержка максимального разрешения 7680x4320 позволяет наслаждаться изображениями исключительной четкости и детализации. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высокую пропускную способность для взаимодействия с другими компонентами системы, а разъемы HDMI и DisplayPort расширяют возможности подключения внешних устройств. Длина видеокарты составляет 241 мм, что делает её совместимой с большинством современных корпусов. Бренд MAXSUN объединяет передовые технологии и изысканный дизайн, чтобы предложить пользователям решение, способное удовлетворить все их графические потребности.



Теги товара: Для игр в 4K

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
Intel
Графический процессор
Arc Pro B60
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2000
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN с графическим процессором Arc Pro B60 от Intel предлагает мощь и производительность нового поколения. Оснащенная 24 Гб видеопамяти типа GDDR6 и работающая на техпроцессе 5 нм, эта видеокарта гарантирует высокую скорость обработки данных и стабильную работу даже с самыми требовательными приложениями и играми. С графическим процессором, работающим на частоте 2000 МГц, и видеопамятью с частотой 19000 МГц, MAXSUN обеспечивает плавную и быструю графическую производительность. Устройство поддерживает подключение до двух мониторов, что значительно расширяет возможности многозадачности и улучшает ваш рабочий процесс. Активное охлаждение гарантирует, что карта будет работать с оптимальной эффективностью, не перегреваясь, даже во время интенсивных нагрузок. Поддержка максимального разрешения 7680x4320 позволяет наслаждаться изображениями исключительной четкости и детализации. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высокую пропускную способность для взаимодействия с другими компонентами системы, а разъемы HDMI и DisplayPort расширяют возможности подключения внешних устройств. Длина видеокарты составляет 241 мм, что делает её совместимой с большинством современных корпусов. Бренд MAXSUN объединяет передовые технологии и изысканный дизайн, чтобы предложить пользователям решение, способное удовлетворить все их графические потребности.


Теги товара: Для игр в 4K
Самовывоз
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN Intel Arc Pro B60 Milestone 24G//Arc B60, HDMI, 3*DP, 24G, D6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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