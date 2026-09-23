Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7
? Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC представляет собой мощное решение для геймеров и профессионалов, стремящихся к высокой производительности и надежности. Основанная на архитектуре NVIDIA Blackwell, она оснащена 4608 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x8 гарантирует высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами.? ? Система охлаждения видеокарты включает три вентилятора TORX Fan 5.0, обеспечивающих эффективное рассеивание тепла и низкий уровень шума. Технология Zero Frozr автоматически останавливает вентиляторы при низких температурах, снижая энергопотребление и уровень шума. Металлическая задняя пластина укрепляет конструкцию и способствует дополнительному охлаждению.? ? Видеокарта поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и полное трассирование лучей, что обеспечивает реалистичную графику и высокую частоту кадров. DLSS 4 использует искусственный интеллект для повышения производительности и качества изображения, а трассировка лучей обеспечивает фотореалистичное освещение и тени. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях.? ? Для профессионалов в области творчества видеокарта предлагает поддержку NVIDIA Studio, обеспечивая ускорение в приложениях для редактирования видео, 3D-моделирования и графического дизайна. Технология NVIDIA Broadcast улучшает качество потоковой передачи и видеозвонков с помощью ИИ. Кроме того, девятое поколение кодека NVIDIA NVENC обеспечивает быструю обработку видео и рендеринг.
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