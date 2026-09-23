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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7

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Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 1
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 2
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 3
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 4
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 5
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 6
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 7
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 8
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 9
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 10
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 11
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 12
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733069
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
306
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х9
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7

? Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC представляет собой мощное решение для геймеров и профессионалов, стремящихся к высокой производительности и надежности. Основанная на архитектуре NVIDIA Blackwell, она оснащена 4608 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x8 гарантирует высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами.? ? Система охлаждения видеокарты включает три вентилятора TORX Fan 5.0, обеспечивающих эффективное рассеивание тепла и низкий уровень шума. Технология Zero Frozr автоматически останавливает вентиляторы при низких температурах, снижая энергопотребление и уровень шума. Металлическая задняя пластина укрепляет конструкцию и способствует дополнительному охлаждению.? ? Видеокарта поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и полное трассирование лучей, что обеспечивает реалистичную графику и высокую частоту кадров. DLSS 4 использует искусственный интеллект для повышения производительности и качества изображения, а трассировка лучей обеспечивает фотореалистичное освещение и тени. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях.? ? Для профессионалов в области творчества видеокарта предлагает поддержку NVIDIA Studio, обеспечивая ускорение в приложениях для редактирования видео, 3D-моделирования и графического дизайна. Технология NVIDIA Broadcast улучшает качество потоковой передачи и видеозвонков с помощью ИИ. Кроме того, девятое поколение кодека NVIDIA NVENC обеспечивает быструю обработку видео и рендеринг.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7




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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2602
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
306
Страна производитель
Китай
Описание
? Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC представляет собой мощное решение для геймеров и профессионалов, стремящихся к высокой производительности и надежности. Основанная на архитектуре NVIDIA Blackwell, она оснащена 4608 ядрами CUDA и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечивает отличную производительность в современных играх и приложениях. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x8 гарантирует высокоскоростную передачу данных и совместимость с новейшими материнскими платами.? ? Система охлаждения видеокарты включает три вентилятора TORX Fan 5.0, обеспечивающих эффективное рассеивание тепла и низкий уровень шума. Технология Zero Frozr автоматически останавливает вентиляторы при низких температурах, снижая энергопотребление и уровень шума. Металлическая задняя пластина укрепляет конструкцию и способствует дополнительному охлаждению.? ? Видеокарта поддерживает технологии NVIDIA DLSS 4 и полное трассирование лучей, что обеспечивает реалистичную графику и высокую частоту кадров. DLSS 4 использует искусственный интеллект для повышения производительности и качества изображения, а трассировка лучей обеспечивает фотореалистичное освещение и тени. Совместимость с DirectX 12 Ultimate и OpenGL 4.6 гарантирует стабильную работу в различных профессиональных приложениях.? ? Для профессионалов в области творчества видеокарта предлагает поддержку NVIDIA Studio, обеспечивая ускорение в приложениях для редактирования видео, 3D-моделирования и графического дизайна. Технология NVIDIA Broadcast улучшает качество потоковой передачи и видеозвонков с помощью ИИ. Кроме того, девятое поколение кодека NVIDIA NVENC обеспечивает быструю обработку видео и рендеринг.
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Отзывы


Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 3X OC//RTX 5060, HDMI, DP*3, 16G, D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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