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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7

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Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 1
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 2
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 3
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 4
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 5
Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 1
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 2
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 3
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 4
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 5
  • Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733055
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Характеристики

Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
317
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х8
Вес, кг.
1.33

Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7

Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5060 представляет собой мощное решение для требовательных к графике приложений и игр, оснащенное передовыми технологиями от NVIDIA. Эта модель, созданная на базе графического процессора GeForce RTX 5060, предоставляет пользователю впечатляющую производительность благодаря тактовой частоте 2280 МГц. Видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти типа GDDR7 с частотой работы 28000 МГц, что обеспечивает высокую скорость обработки графических данных. MAXSUN RTX 5060 поддерживает до четырех мониторов, что делает ее отличным выбором для мультидисплейных конфигураций. Она обладает разъемами DisplayPort и HDMI, что гарантирует широкую совместимость с различными устройствами отображения. Видеокарта способна выдавать максимальное разрешение 7680x4320, предлагая невероятную четкость и детализацию изображения. Охлаждение в видеокарте реализовано с использованием активного метода, что позволяет эффективно отводить тепло, поддерживая стабильную работу устройства в условиях высокой нагрузки. RTX 5060 построена по 5-нм техпроцессу, что способствует улучшенной энергоэффективности и производительности. Видеокарта оснащена интерфейсом PCI-E 5.0, обеспечивающим высокую скорость передачи данных между картой и системой. Широкая разрядность шины памяти в 256 bit позволяет обеспечивать более высокую скорость доступа к видеопамяти. Длина видеокарты составляет 317 мм, что следует учитывать при выборе корпуса для сборки. MAXSUN GeForce RTX 5060 – это современное решение, способное удовлетворить потребности как геймеров, так и профессионалов, работающих с графическими приложениями.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7




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Характеристики
Бренд
MAXSUN
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
317
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5060 представляет собой мощное решение для требовательных к графике приложений и игр, оснащенное передовыми технологиями от NVIDIA. Эта модель, созданная на базе графического процессора GeForce RTX 5060, предоставляет пользователю впечатляющую производительность благодаря тактовой частоте 2280 МГц. Видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти типа GDDR7 с частотой работы 28000 МГц, что обеспечивает высокую скорость обработки графических данных. MAXSUN RTX 5060 поддерживает до четырех мониторов, что делает ее отличным выбором для мультидисплейных конфигураций. Она обладает разъемами DisplayPort и HDMI, что гарантирует широкую совместимость с различными устройствами отображения. Видеокарта способна выдавать максимальное разрешение 7680x4320, предлагая невероятную четкость и детализацию изображения. Охлаждение в видеокарте реализовано с использованием активного метода, что позволяет эффективно отводить тепло, поддерживая стабильную работу устройства в условиях высокой нагрузки. RTX 5060 построена по 5-нм техпроцессу, что способствует улучшенной энергоэффективности и производительности. Видеокарта оснащена интерфейсом PCI-E 5.0, обеспечивающим высокую скорость передачи данных между картой и системой. Широкая разрядность шины памяти в 256 bit позволяет обеспечивать более высокую скорость доступа к видеопамяти. Длина видеокарты составляет 317 мм, что следует учитывать при выборе корпуса для сборки. MAXSUN GeForce RTX 5060 – это современное решение, способное удовлетворить потребности как геймеров, так и профессионалов, работающих с графическими приложениями.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8G AIGA Classic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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