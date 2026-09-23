Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MAXSUN Intel Arc B570 Milestone 10G//Arc B570, HDMI, 3*DP, 10G, D6
Видеокарта MAXSUN с графическим процессором Arc B570 от Intel — это современный мощный инструмент для достижения высоких результатов в играх и профессиональных задачах. Эта модель поддерживает до 4 мониторов, что делает её отличным выбором для систем с несколькими дисплеями. Максимальное разрешение 7680x4320 гарантирует невероятную чёткость изображения и позволяет наслаждаться контентом в формате 8K. С объемом видеопамяти 10 Гб типа GDDR6 и частотой 19000 МГц, MAXSUN Arc B570 обеспечивает быстрый доступ к данным и высокую производительность в ресурсоёмких приложениях. Графический процессор, работающий на частоте 2500 МГц и изготовленный по современному 5-нм техпроцессу, обеспечивает оптимальное балансирование между энергопотреблением и мощностью. Интерфейс PCI-E 4.0 позволяет использовать полные возможности системы, а разрядность шины памяти 160 бит обеспечивает быстрый обмен данными между графическим процессором и видеопамятью. Активная система охлаждения эффективно поддерживает стабильную работу во время высоких нагрузок, снижая риск перегрева компонента. Разъемы HDMI и DisplayPort предоставляют гибкость в подключении к различным дисплеям и аудио-визуальным устройствам. Видеокарта MAXSUN Arc B570 — идеальный выбор для геймеров и профессионалов, которым необходимы надежность, скорость и высочайшее качество изображения.
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