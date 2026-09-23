B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) виниловая пластинка
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Описание товара B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) виниловая пластинка
Виниловая пластинка B.B. King / Live At The Regal (Black Vinyl) (1LP) — это легендарный концертный альбом, записанный в 1964 году в знаменитом театре Regal в Чикаго. Этот альбом запечатлел одного из величайших блюзовых гитаристов всех времен в самом разгаре его творческого расцвета. Насыщенные и проникновенные выступления B.B. King, такие как "Every Day I Have the Blues" и "Sweet Little Angel", раскрывают перед слушателями магию живого исполнения и уникальный стиль музыканта. Чистота и теплоту звучания этой виниловой записи по достоинству оценят как новые слушатели, так и давние поклонники короля блюза. Чтобы стать обладателем этой музыкальной драгоценности и ощутить дух эпохи, стоит купить виниловую пластинку Live At The Regal и насладиться ее неподражаемым звучанием.
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