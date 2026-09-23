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B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) виниловая пластинка

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B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) - фото 1
B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Live At Regal
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) - фото 1
  • B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733041
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Live At Regal
Жанр
Jazz
Трек-лист
Every Day I Have The Blues, Sweet Little Angel, It's My Own Fault, How Blue Can You Get, Please Love Me, You Upset Me Baby, Worry, Worry, Woke Up This Mornin', You Done Lost Your Good Thing Now, Help The Poor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) виниловая пластинка

Виниловая пластинка B.B. King / Live At The Regal (Black Vinyl) (1LP) — это легендарный концертный альбом, записанный в 1964 году в знаменитом театре Regal в Чикаго. Этот альбом запечатлел одного из величайших блюзовых гитаристов всех времен в самом разгаре его творческого расцвета. Насыщенные и проникновенные выступления B.B. King, такие как "Every Day I Have the Blues" и "Sweet Little Angel", раскрывают перед слушателями магию живого исполнения и уникальный стиль музыканта. Чистота и теплоту звучания этой виниловой записи по достоинству оценят как новые слушатели, так и давние поклонники короля блюза. Чтобы стать обладателем этой музыкальной драгоценности и ощутить дух эпохи, стоит купить виниловую пластинку Live At The Regal и насладиться ее неподражаемым звучанием.

Отзывы о товаре B.B. King - Live At Regal (Deagostini) (4620032919505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
B.B. King
Альбом (сингл)
Live At Regal
Жанр
Jazz
Трек-лист
Every Day I Have The Blues, Sweet Little Angel, It's My Own Fault, How Blue Can You Get, Please Love Me, You Upset Me Baby, Worry, Worry, Woke Up This Mornin', You Done Lost Your Good Thing Now, Help The Poor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка B.B. King / Live At The Regal (Black Vinyl) (1LP) — это легендарный концертный альбом, записанный в 1964 году в знаменитом театре Regal в Чикаго. Этот альбом запечатлел одного из величайших блюзовых гитаристов всех времен в самом разгаре его творческого расцвета. Насыщенные и проникновенные выступления B.B. King, такие как "Every Day I Have the Blues" и "Sweet Little Angel", раскрывают перед слушателями магию живого исполнения и уникальный стиль музыканта. Чистота и теплоту звучания этой виниловой записи по достоинству оценят как новые слушатели, так и давние поклонники короля блюза. Чтобы стать обладателем этой музыкальной драгоценности и ощутить дух эпохи, стоит купить виниловую пластинку Live At The Regal и насладиться ее неподражаемым звучанием.
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Отзывы


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