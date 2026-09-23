Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Ten Years After / Ten Years After (1LP) представляет собой знаковый дебютный альбом британской рок-группы Ten Years After, выпущенный в 1969 году. Этот альбом стал важным вкладом в рок-музыку своего времени, сочетая элементы блюза и психоделического рока. Композиции, такие как "Good Morning Little Schoolgirl" и "I'm Going Home," демонстрируют мастерство музыкантов, их уникальное звучание и эмоциональную насыщенность. Альбом получил признание как у критиков, так и у слушателей, став классикой своей эпохи. Купить виниловую пластинку Ten Years After / Ten Years After означает прикоснуться к историческому наследию музыки, насладиться глубокими текстами и яркими мелодиями, которые по-прежнему звучат актуально.
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