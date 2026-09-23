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Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) виниловая пластинка

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Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) - фото 1
Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Professor Longhair
Альбом (сингл)
Crawfish Fiesta
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) - фото 1
  • Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733030
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Professor Longhair
Альбом (сингл)
Crawfish Fiesta
Жанр
Jazz
Трек-лист
Big Chief, Her Mind Is Gone, Something On Your Mind, You're Driving Me Crazy, Red Beans, Willie Fugal's Blues, It's My Fault, Darling, In The Wee Wee Hours, Cry To Me, Bald Head, .Whole Lotta Loving, .Crawfish Fiesta
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Ten Years After / Ten Years After (1LP) представляет собой знаковый дебютный альбом британской рок-группы Ten Years After, выпущенный в 1969 году. Этот альбом стал важным вкладом в рок-музыку своего времени, сочетая элементы блюза и психоделического рока. Композиции, такие как "Good Morning Little Schoolgirl" и "I'm Going Home," демонстрируют мастерство музыкантов, их уникальное звучание и эмоциональную насыщенность. Альбом получил признание как у критиков, так и у слушателей, став классикой своей эпохи. Купить виниловую пластинку Ten Years After / Ten Years After означает прикоснуться к историческому наследию музыки, насладиться глубокими текстами и яркими мелодиями, которые по-прежнему звучат актуально.

Отзывы о товаре Professor Longhair - Crawfish Fiesta (Deagostini) (4620032919659) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Professor Longhair
Альбом (сингл)
Crawfish Fiesta
Жанр
Jazz
Трек-лист
Big Chief, Her Mind Is Gone, Something On Your Mind, You're Driving Me Crazy, Red Beans, Willie Fugal's Blues, It's My Fault, Darling, In The Wee Wee Hours, Cry To Me, Bald Head, .Whole Lotta Loving, .Crawfish Fiesta
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка Ten Years After / Ten Years After (1LP) представляет собой знаковый дебютный альбом британской рок-группы Ten Years After, выпущенный в 1969 году. Этот альбом стал важным вкладом в рок-музыку своего времени, сочетая элементы блюза и психоделического рока. Композиции, такие как "Good Morning Little Schoolgirl" и "I'm Going Home," демонстрируют мастерство музыкантов, их уникальное звучание и эмоциональную насыщенность. Альбом получил признание как у критиков, так и у слушателей, став классикой своей эпохи. Купить виниловую пластинку Ten Years After / Ten Years After означает прикоснуться к историческому наследию музыки, насладиться глубокими текстами и яркими мелодиями, которые по-прежнему звучат актуально.
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