James Cotton And His Big Band - Live From Chicago! (Deagostini) (4620032919222) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Cotton And His Big Band
Альбом (сингл)
Live From Chicago!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733028
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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Cotton And His Big Band
Альбом (сингл)
Live From Chicago!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Your Door), Part Time Love, With You, Hard Headed, When It Rains It Pours, Cross Your Heart, Come Back, Baby, Born In Chicago, The Midnight Creeper
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Cotton And His Big Band - Live From Chicago! (Deagostini) (4620032919222) виниловая пластинка
Издание фирменное. Произведено компаниями-правообладателями (лейблы Universal, Mercury, Motown и тд) специально для компании DeAgostini. Пластинка шла в комплекте к еженедельному журналу издательства De Agostini Publishing.
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Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
James Cotton And His Big Band
Альбом (сингл)
Live From Chicago!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Your Door), Part Time Love, With You, Hard Headed, When It Rains It Pours, Cross Your Heart, Come Back, Baby, Born In Chicago, The Midnight Creeper
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Издание фирменное. Произведено компаниями-правообладателями (лейблы Universal, Mercury, Motown и тд) специально для компании DeAgostini. Пластинка шла в комплекте к еженедельному журналу издательства De Agostini Publishing.
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James Cotton And His Big Band - Live From Chicago! (Deagostini) (4620032919222) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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