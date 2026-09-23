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Supremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Supremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) виниловая пластинка

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Supremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) - фото 1
Supremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supremes
Альбом (сингл)
I Hear A Symphony
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) - фото 1
  • Supremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733019
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supremes
Альбом (сингл)
I Hear A Symphony
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stranger In Paradise, Yesterday, I Hear A Symphony, Unchained Melody, With A Song In My Heart, Without A Song, My World Is Empty Without You, A Lover's Concerto, Any Girl In Love (Knows What I'm Going Through), Wonderful, Wonderful, Everything Is Good About You, He's All I Got
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) виниловая пластинка

I Hear a Symphony — восьмой студийный альбом американской группы Supremes, выпущенный в 1966 году лейблом Motown. В альбом вошли заглавный трек, который стал шестым синглом группы, ставшим номером один, а также сингл «My World Is Empty Without You».

Отзывы о товаре Supremes - I Hear A Symphony (Deagostini) (4620032919758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Supremes
Альбом (сингл)
I Hear A Symphony
Жанр
Jazz
Трек-лист
Stranger In Paradise, Yesterday, I Hear A Symphony, Unchained Melody, With A Song In My Heart, Without A Song, My World Is Empty Without You, A Lover's Concerto, Any Girl In Love (Knows What I'm Going Through), Wonderful, Wonderful, Everything Is Good About You, He's All I Got
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
I Hear a Symphony — восьмой студийный альбом американской группы Supremes, выпущенный в 1966 году лейблом Motown. В альбом вошли заглавный трек, который стал шестым синглом группы, ставшим номером один, а также сингл «My World Is Empty Without You».
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