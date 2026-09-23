Top.Mail.Ru
Clarence "Gatemouth" Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Clarence "Gatemouth" Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Clarence &quot;Gatemouth&quot; Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) - фото 1
Clarence &quot;Gatemouth&quot; Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clarence "Gatemouth" Brown
Альбом (сингл)
Standing My Ground
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clarence &quot;Gatemouth&quot; Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) - фото 1
  • Clarence &quot;Gatemouth&quot; Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733015
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clarence "Gatemouth" Brown
Альбом (сингл)
Standing My Ground
Жанр
Jazz
Трек-лист
Got My Mojo Working, Born In Louisiana, Cool Jazz, I Hate These Doggone Blues, She Walks Right In, Leftover Blues, Louisiana Zydeco, I Living For, Never Unpack Your Suitcase
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clarence "Gatemouth" Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) виниловая пластинка

Альбом американского музыканта Кларенса "Gatemouth" Брауна, выпущенный в 1989 году. Браун поддержал альбом туром по Северной Америке. Standing My Ground был номинирован на премию Грэмми за лучшую запись традиционного блюза.

Отзывы о товаре Clarence "Gatemouth" Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Clarence "Gatemouth" Brown
Альбом (сингл)
Standing My Ground
Жанр
Jazz
Трек-лист
Got My Mojo Working, Born In Louisiana, Cool Jazz, I Hate These Doggone Blues, She Walks Right In, Leftover Blues, Louisiana Zydeco, I Living For, Never Unpack Your Suitcase
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом американского музыканта Кларенса "Gatemouth" Брауна, выпущенный в 1989 году. Браун поддержал альбом туром по Северной Америке. Standing My Ground был номинирован на премию Грэмми за лучшую запись традиционного блюза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clarence "Gatemouth" Brown - Standing My Ground (Deagostini) (4620032919116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...