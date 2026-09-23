Описание товара Otis Spann - The Blues Of Otis Spann (Deagostini) (4620032919741) виниловая пластинка

Отис Спэнн был одним из лучших послевоенных блюзовых пианистов. В течение продолжительного периода, игравший с Уотерсом, он принимал участие в записи большинства классических пластинок Мадди на лейбле Chess с 1953 по 1969 год. На концертах Спэнн блистательно заводил толпу своими сногсшибательными, ураганными буги. Но широкую известность пианист получил только после начала сольной карьеры. "Otis Spann Is The Blues" (1960) - переиздание 2006 года на тяжелом 180-граммовом виниле аудиофильским лейблом Pure Pleasure Records альбома, ставшего отправной точкой в сольной дискографии Спэнна. Несмотря на то, что Спэнн был известен, в основном, как аккомпаниатор Мадди Уотерса, на этом диске он был записан дуэтом с гитаристом Робертом Локвудом, причем четыре из десяти альбомных треков были сочинены Локвудом, он же исполнил на них и вокальные партии. Остальной материал был написан самим Спэнном. Запись проходила 23 августа 1960 г. в нью-йоркской Fine Studios. Безупречное качество звука обеспечил инженер George Piros, работавший над аудиофильным проектом Mercury Living Presence. Издавший диск лейбл Candid был образован в том же 1960 г. Archie Bleyer – владельцем звукозаписывающей компании Cadence. Новый лейбл был предназначен для выпуска исключительно джазовой и блюзовой музыки. Продюсером дисков выступал Nat Hentoff, известный музыкальный критик и журналист. На альбомах, выходивших под лейблом Candid, был издан весь цвет нью-йоркской джазовой сцены того времени – Чарльз Мингус, Сесил Тейлор, Эрик Долфи и многие другие. Блюзовое направление было представлено значительно скромнее – кроме Отиса Спэнна, были выпушены записи только Мемфис Слима и Лайтнин Хопкинса. Несмотря на быстро приобретенный среди коллекционеров культовый статус, лейбл просуществовал совсем недолго – всего лишь до конца 1961 г., а затем был возрожден уже в Лондоне через четверть века. Хотя первоначально диск "Otis Spann Is The Blues" был встречен публикой довольно прохладно, сегодня он считается общепризнанной классикой и является обязательным атрибутом любой серьезной блюзовой коллекции. В первую очередь, он интересен тем, что вместо исполнения стандартов чикагского блюза в духе Мадди Уотреса дает возможность услышать Отиса Спэнна как великолепного пианиста-импровизатора. Его способности ярко проявляются как при исполнении собственных вещей, так и при аккомпанементе Роберту Локвуду, часть композиций которого отсылает к творчеству его отчима – легендарного Роберта Джонсона. Отдельно стоит выделить два спонтанных инструментала Спэнна, сочиненных непосредственно в ходе работы над альбомом. Это "Otis In The Dark" (названный так, поскольку Отис попросил выключить свет во время своего соло) и "Great Northern Stomp" (названный в честь гостиницы "Great Northern Hotel", где располагалась студия звукозаписи). В результате получилась элитарная работа, довольно далекая от массовых вкусов подавляющего большинства любителей черного ритм-энд-блюза (к которому в то время относился городской электрический блюз). Не удовлетворила она и блюзовых пуристов, ратовавших за чистоту жанра. Однако сейчас, почти через полвека после записи, диск можно оценить как безусловный шедевр, имеющий мало параллелей за всю историю фортепианного блюза.