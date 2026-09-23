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Robben Ford - Talk To Your Daughter (Deagostini) (4620032919291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robben Ford - Talk To Your Daughter (Deagostini) (4620032919291) виниловая пластинка

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Robben Ford - Talk To Your Daughter (Deagostini) (4620032919291) - фото 1
Robben Ford - Talk To Your Daughter (Deagostini) (4620032919291) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Talk To Your Daughter
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robben Ford - Talk To Your Daughter (Deagostini) (4620032919291) - фото 1
  • Robben Ford - Talk To Your Daughter (Deagostini) (4620032919291) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733013
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Talk To Your Daughter
Жанр
Jazz
Трек-лист
Talk To Your Daughter, Wild About You (Can't Hold On Much Longer), Help The Poor, Ain't Got Nothin' But The Blues, Born Under A Bad Sign, I Got Over It, Revelation, Getaway, Can't Let Her Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robben Ford - Talk To Your Daughter (Deagostini) (4620032919291) виниловая пластинка

Издание фирменное. Произведено компаниями-правообладателями (лейблы Universal, Mercury, Motown и тд) специально для компании DeAgostini. Пластинка шла в комплекте к еженедельному журналу издательства De Agostini Publishing.

Отзывы о товаре Robben Ford - Talk To Your Daughter (Deagostini) (4620032919291) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Talk To Your Daughter
Жанр
Jazz
Трек-лист
Talk To Your Daughter, Wild About You (Can't Hold On Much Longer), Help The Poor, Ain't Got Nothin' But The Blues, Born Under A Bad Sign, I Got Over It, Revelation, Getaway, Can't Let Her Go
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Издание фирменное. Произведено компаниями-правообладателями (лейблы Universal, Mercury, Motown и тд) специально для компании DeAgostini. Пластинка шла в комплекте к еженедельному журналу издательства De Agostini Publishing.
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