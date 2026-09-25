Helloween - Master Of The Rings (Gold) (4099964211597) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Master Of The Rings
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб.
В наличии
Код товара: 733006
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964211597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Master Of The Rings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Irritation, Sole Survivor, Where the Rain Grows, Why?, Mr. Ego (Take Me Down), Perfect Gentleman, The Game Is On, Secret Alibi, Take Me Home, In The Middle of a Heartbeat, Still We Go, Can’t Fight Your Desire, Star Invasion, Cold Sweat, Silicon Dreams, Grapowski’s Malmsuite 1001, I Stole Your Love, Closer to Home
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Helloween - Master Of The Rings (Gold) (4099964211597) виниловая пластинка
Шестой альбом Helloween, "Master of the Rings", первоначально выпущенный в 1994 году, теперь впервые доступен в цветном двойном LP. "Master of the Rings" — первый альбом, в записи которого приняла участие вокалистка Энди Дерис, и включает в себя песни "Where the Rain Grows", "Mr. Ego (Take Me Down)", "Perfect Gentleman" и "Sole Survivor". Расширенное двойное издание содержит семь дополнительных треков.
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964211597]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Master Of The Rings
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Irritation, Sole Survivor, Where the Rain Grows, Why?, Mr. Ego (Take Me Down), Perfect Gentleman, The Game Is On, Secret Alibi, Take Me Home, In The Middle of a Heartbeat, Still We Go, Can’t Fight Your Desire, Star Invasion, Cold Sweat, Silicon Dreams, Grapowski’s Malmsuite 1001, I Stole Your Love, Closer to Home
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Шестой альбом Helloween, "Master of the Rings", первоначально выпущенный в 1994 году, теперь впервые доступен в цветном двойном LP. "Master of the Rings" — первый альбом, в записи которого приняла участие вокалистка Энди Дерис, и включает в себя песни "Where the Rain Grows", "Mr. Ego (Take Me Down)", "Perfect Gentleman" и "Sole Survivor". Расширенное двойное издание содержит семь дополнительных треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Helloween - Master Of The Rings (Gold) (4099964211597) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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