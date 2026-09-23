Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black & Gold) (4099964191837) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black & Gold) (4099964191837) виниловая пластинка
Представляем долгожданный виниловый дебют альбома Wiz Khalifa « Kush and Orange Juice 2» теперь доступного в виде двойного винилового издания. Первоначально выпущенный в цифровом формате в апреле 2025 года и получивший восторженные отзывы критиков и поклонников, этот физический релиз предлагает уникальную возможность познакомиться с фирменным звучанием Wiz. Погрузитесь в расслабленные биты и интроспективные тексты, которые определяют эту современную классику, теперь оживленную теплотой и насыщенностью, которые может обеспечить только винил. Двойной формат LP гарантирует оптимальное качество звука, позволяя в полной мере раскрыться сложной аранжировке и неповторимому стилю Wiz. Обязательный экземпляр для коллекционеров и идеальная отправная точка для новых поклонников, «Kush & Orange Juice Pt. 2» на виниле — это больше, чем просто альбом, это захватывающее путешествие в мир Taylor Gang.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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