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Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black & Gold) (4099964191837) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black & Gold) (4099964191837) виниловая пластинка

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Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black &amp; Gold) (4099964191837) - фото 1
Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black &amp; Gold) (4099964191837) - фото 2
Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black &amp; Gold) (4099964191837) - фото 3
Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black &amp; Gold) (4099964191837) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
WIZ KHALIFA
Альбом (сингл)
Kush + Orange Juice 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black &amp; Gold) (4099964191837) - фото 1
  • Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black &amp; Gold) (4099964191837) - фото 2
  • Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black &amp; Gold) (4099964191837) - фото 3
  • Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black &amp; Gold) (4099964191837) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733004
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964191837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
WIZ KHALIFA
Альбом (сингл)
Kush + Orange Juice 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
KOJ2 Intro, How We Act (feat. OT Genasis), Crime Bud and Women, 5 Star (feat. Gunna), Top Down (feat. Ty Dolla $ign and JasonMartin), Pimps n Hustlers (feat. Luh Tyler), I Might Be (feat. Michael Prince), What's Hannin, Jet Taylor (feat. Terrace Martin and Curren$y), Max B Interlude (feat. Max B), Red Eye, My Influence (feat. Juicy J), Take Your Time Get Paid (feat. DJ Quik), Cashed Out (feat. Larry June), Got It All (feat. Chevy Woods), Just To See You Smile (feat. rmr), Super Duper High Outro,
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black & Gold) (4099964191837) виниловая пластинка

Представляем долгожданный виниловый дебют альбома Wiz Khalifa « Kush and Orange Juice 2» теперь доступного в виде двойного винилового издания. Первоначально выпущенный в цифровом формате в апреле 2025 года и получивший восторженные отзывы критиков и поклонников, этот физический релиз предлагает уникальную возможность познакомиться с фирменным звучанием Wiz. Погрузитесь в расслабленные биты и интроспективные тексты, которые определяют эту современную классику, теперь оживленную теплотой и насыщенностью, которые может обеспечить только винил. Двойной формат LP гарантирует оптимальное качество звука, позволяя в полной мере раскрыться сложной аранжировке и неповторимому стилю Wiz. Обязательный экземпляр для коллекционеров и идеальная отправная точка для новых поклонников, «Kush & Orange Juice Pt. 2» на виниле — это больше, чем просто альбом, это захватывающее путешествие в мир Taylor Gang.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black & Gold) (4099964191837) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964191837]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
WIZ KHALIFA
Альбом (сингл)
Kush + Orange Juice 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
KOJ2 Intro, How We Act (feat. OT Genasis), Crime Bud and Women, 5 Star (feat. Gunna), Top Down (feat. Ty Dolla $ign and JasonMartin), Pimps n Hustlers (feat. Luh Tyler), I Might Be (feat. Michael Prince), What's Hannin, Jet Taylor (feat. Terrace Martin and Curren$y), Max B Interlude (feat. Max B), Red Eye, My Influence (feat. Juicy J), Take Your Time Get Paid (feat. DJ Quik), Cashed Out (feat. Larry June), Got It All (feat. Chevy Woods), Just To See You Smile (feat. rmr), Super Duper High Outro,
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Представляем долгожданный виниловый дебют альбома Wiz Khalifa « Kush and Orange Juice 2» теперь доступного в виде двойного винилового издания. Первоначально выпущенный в цифровом формате в апреле 2025 года и получивший восторженные отзывы критиков и поклонников, этот физический релиз предлагает уникальную возможность познакомиться с фирменным звучанием Wiz. Погрузитесь в расслабленные биты и интроспективные тексты, которые определяют эту современную классику, теперь оживленную теплотой и насыщенностью, которые может обеспечить только винил. Двойной формат LP гарантирует оптимальное качество звука, позволяя в полной мере раскрыться сложной аранжировке и неповторимому стилю Wiz. Обязательный экземпляр для коллекционеров и идеальная отправная точка для новых поклонников, «Kush & Orange Juice Pt. 2» на виниле — это больше, чем просто альбом, это захватывающее путешествие в мир Taylor Gang.


Теги товара: Цветной винил
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Wiz Khalifa - Kush + Orange Juice 2 (Black & Gold) (4099964191837) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6070 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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