Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка
Get What You Deserve — шестой студийный альбом немецкой трэш-метал группы Sodom, выпущенный первоначально в 1994 году. В подарочную коробку входят новый ремастер и ремикс «Get What You Deserve», мини-альбом «Aber bitte mit Sahne!» (предшественник альбома «Get What You Deserve», выпущенный в 1993 году), 34-страничная книга в мягком переплете с обширными новыми аннотациями, фотографиями и редкостями из личного архива группы, DVD с двумя неизданными концертами (включая живую запись из Фришборна, Германия, 1993) и постер. Для этого переиздания оригинальный альбом был ремастирован под руководством бывшего гитариста Энди Брингса, который также создал совершенно новый ремикс. Sodom — немецкая трэш-метал-группа, основанная в Гельзенкирхене в 1981 году и, наряду с Kreator, Destruction и Tankard, входящая в «большую четвёрку» немецкого трэш-метала. За свою 43-летнюю карьеру они выпустили 18 студийных альбомов и неустанно гастролируют по всему миру, восхищая преданных поклонников, собирая аншлаги на фестивалях и в клубах. Их фан-клуб, Sodomaniacs, также очень предан. Их последний студийный альбом достиг 5-го места в немецких чартах
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 850 руб.4213 руб. в СплитWilhelm Furtw?ngler & Berliner Philharmoniker – Complete Studio ...
-
В наличииЦена 16 960 руб.4240 руб. в СплитSepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 16 960 руб.4240 руб. в СплитPaysage D'Hiver - Im Wald (Box) (0884388609563) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 16 970 руб.4243 руб. в СплитГеннадий Гладков - Музыка Театра И Кино (5Lp Box) (4680068800307...
-
В наличииЦена 17 070 руб.4268 руб. в СплитJoni Mitchell - The Asylum Albums (1972-1975) (Box) (06034978413...
-
В наличииЦена 17 380 руб.4345 руб. в СплитВладимир Высоцкий - В Записях Михаила Шемякина (7Lp Box) (468006...
-
В наличииЦена 17 380 руб.4345 руб. в СплитПикник - Т.3 (Gold 6Lp Box ) (4640004136624) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 17 380 руб.4345 руб. в СплитПикник - Т.1 (Gold 6Lp Box) (4640004135191) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 17 430 руб.4358 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box...
-
В наличииЦена 17 430 руб.4358 руб. в СплитBad Boys Blue - Vol.2 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Viny...
-
В наличииЦена 17 430 руб.4358 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерты (Black 8Lp Box) (4680068801946) вин...
-
В наличииЦена 17 430 руб.4358 руб. в СплитМихаил Круг - 6Lp Box Коллекция Том 2 (Limited, Numbered) (46800...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Sodom - Get What You Deserve (Deluxe) (Coloured) (4099964169638) виниловая пластинка