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Nick Cave & The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nick Cave & The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) виниловая пластинка

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Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 1
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 2
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 3
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 4
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Dig Lazarus Dig!!!
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 1
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 2
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 3
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 4
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nick Cave & The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[5414939711411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Dig Lazarus Dig!!!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dig, Lazarus, Dig!!!, Today's Lesson, Moonland, Night of the Lotus Eaters, Albert Goes West, We Call Upon the Author, Hold on to Yourself, Lie Down Here (& Be My Girl), Jesus of the Moon, Midnight Man, More News from Nowhere
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave & The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dig, Lazarus, Dig!!!, Today's Lesson, Moonland, Night of the Lotus Eaters, Albert Goes West, We Call Upon the Author, Hold on to Yourself, Lie Down Here (& Be My Girl), Jesus of the Moon, Midnight Man, More News from Nowhere

Отзывы о товаре Nick Cave & The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[5414939711411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Dig Lazarus Dig!!!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dig, Lazarus, Dig!!!, Today's Lesson, Moonland, Night of the Lotus Eaters, Albert Goes West, We Call Upon the Author, Hold on to Yourself, Lie Down Here (& Be My Girl), Jesus of the Moon, Midnight Man, More News from Nowhere
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dig, Lazarus, Dig!!!, Today's Lesson, Moonland, Night of the Lotus Eaters, Albert Goes West, We Call Upon the Author, Hold on to Yourself, Lie Down Here (& Be My Girl), Jesus of the Moon, Midnight Man, More News from Nowhere
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Cave & The Bad Seeds - Dig Lazarus Dig!!! (5414939711411) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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