Five Finger Death Punch - F8 (Picture) (849320060277) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
F8
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732997
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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[849320060277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
F8
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F8, Inside Out, Full Circle, Living The Dream, A Little Bit Off, Bottom Of The Top, To Be Alone, Mother May I (Tic Toc), Darkness Settles In, This Is War, Leave It All Behind, Scar Tissue, Brighter Side Of Grey, Making Monsters, Death Punch Therapy, Inside Out (Radio Edit)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Five Finger Death Punch - F8 (Picture) (849320060277) виниловая пластинка
Группа Five Finger Death Punch возвращается в 2020 году! И они берут свою судьбу в свои руки. Долгожданный новый альбом "F8" от группы из Лас-Вегаса выходит в свет и снова не оставит желать ничего лучшего. На сегодняшний день группа Five Finger Death Punch продала более 10 миллионов альбомов, получила множество золотых и платиновых наград и собирает полные залы по всему миру.
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Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[849320060277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
F8
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
F8, Inside Out, Full Circle, Living The Dream, A Little Bit Off, Bottom Of The Top, To Be Alone, Mother May I (Tic Toc), Darkness Settles In, This Is War, Leave It All Behind, Scar Tissue, Brighter Side Of Grey, Making Monsters, Death Punch Therapy, Inside Out (Radio Edit)
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Группа Five Finger Death Punch возвращается в 2020 году! И они берут свою судьбу в свои руки. Долгожданный новый альбом "F8" от группы из Лас-Вегаса выходит в свет и снова не оставит желать ничего лучшего. На сегодняшний день группа Five Finger Death Punch продала более 10 миллионов альбомов, получила множество золотых и платиновых наград и собирает полные залы по всему миру.
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Five Finger Death Punch - F8 (Picture) (849320060277) виниловая пластинка - купить по цене 4710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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