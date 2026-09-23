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Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) виниловая пластинка

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Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) - фото 3
Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cole Nat King
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) - фото 1
  • Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) - фото 2
  • Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) - фото 3
  • Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732993
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Характеристики

Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563183270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cole Nat King
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Трек-лист
Just You, Just Me, Sweet Lorraine, Sometimes I'm Happy, Caravan, It's Only A Paper Moon, You're Looking At Me, Don't Blame Me, Little Girl, The Lonely One, Don't Let It Go To Your Head, I Know That You Know, Blame It On My Youth, When I Grow Too Old To Dream, (Get Your Kicks On) Route 66, It Could Happen To You, I Surrender Dear
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colored Series
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Nat King Cole / After Midnight (Blue Vinyl) (1LP) - это отличная возможность окунуться в непревзойденный талант и музыкальное мастерство Нэта Кинга Коула. "After Midnight" - альбом, который впитал в себя атмосферу ночной жизни и элегантности. Виниловая пластинка Nat King Cole / After Midnight (Blue Vinyl) (1LP) предлагает вам насладиться богатым и глубоким голосом Коула в сочетании с мягкими джазовыми аранжировками. Каждая композиция на этом альбоме несет в себе уникальную эмоциональность и неповторимый характер исполнения. Закажите виниловую пластинку Nat King Cole / After Midnight (Blue Vinyl) (1LP) уже сегодня и погрузитесь в мир глубокой элегантности и непреходящей красоты музыки. Это издание на голубом виниле станет прекрасным дополнением вашей коллекции и подарит вам множество приятных впечатлений.

Отзывы о товаре Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
20th Century Masterworks
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
20th Century Masterworks
Barcode
[8436563183270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cole Nat King
Альбом (сингл)
After Midnight
Жанр
Swing
Трек-лист
Just You, Just Me, Sweet Lorraine, Sometimes I'm Happy, Caravan, It's Only A Paper Moon, You're Looking At Me, Don't Blame Me, Little Girl, The Lonely One, Don't Let It Go To Your Head, I Know That You Know, Blame It On My Youth, When I Grow Too Old To Dream, (Get Your Kicks On) Route 66, It Could Happen To You, I Surrender Dear
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Colored Series
Страна производитель
Испания
Описание
Купить виниловую пластинку Nat King Cole / After Midnight (Blue Vinyl) (1LP) - это отличная возможность окунуться в непревзойденный талант и музыкальное мастерство Нэта Кинга Коула. "After Midnight" - альбом, который впитал в себя атмосферу ночной жизни и элегантности. Виниловая пластинка Nat King Cole / After Midnight (Blue Vinyl) (1LP) предлагает вам насладиться богатым и глубоким голосом Коула в сочетании с мягкими джазовыми аранжировками. Каждая композиция на этом альбоме несет в себе уникальную эмоциональность и неповторимый характер исполнения. Закажите виниловую пластинку Nat King Cole / After Midnight (Blue Vinyl) (1LP) уже сегодня и погрузитесь в мир глубокой элегантности и непреходящей красоты музыки. Это издание на голубом виниле станет прекрасным дополнением вашей коллекции и подарит вам множество приятных впечатлений.
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Отзывы


Cole Nat King - After Midnight (Blue) (8436563183270) виниловая пластинка - стоимость товара 3020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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