Chuck Berry - New Juke Box Hits (8436542015332) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
New Juke Box Hits
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732986
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Характеристики
Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8436542015332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
New Juke Box Hits
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I'm Talking About You, Diploma For Two, Thirteen Question Method, Away From You, Don't You Lie To Me, The Way It Was Before, Come On, Little Star, Route 66, Sweet Sixteen, Run Around, Stop And Listen, Rip It Up, Go-Go-Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chuck Berry - New Juke Box Hits (8436542015332) виниловая пластинка
Это незаменимое коллекционное издание включает в себя почти забытый, но выдающийся альбом "New Juke Box Hits", который был первоначально выпущен на лейбле Chess Records в марте 1961 года. Хотя альбом был записан в разгар юридических трудностей, из-за которых в следующем году его посадили в тюрьму, это отвлечение не помешало Берри сочинять первоклассный материал. В нем он воспевает творчество современников Би Би Кинга, Ната «Кинга» Коула и Литтла Ричарда, а также девять своих собственных мелодий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WaxTime
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WaxTime
Barcode
[8436542015332]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
New Juke Box Hits
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I'm Talking About You, Diploma For Two, Thirteen Question Method, Away From You, Don't You Lie To Me, The Way It Was Before, Come On, Little Star, Route 66, Sweet Sixteen, Run Around, Stop And Listen, Rip It Up, Go-Go-Go
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Это незаменимое коллекционное издание включает в себя почти забытый, но выдающийся альбом "New Juke Box Hits", который был первоначально выпущен на лейбле Chess Records в марте 1961 года. Хотя альбом был записан в разгар юридических трудностей, из-за которых в следующем году его посадили в тюрьму, это отвлечение не помешало Берри сочинять первоклассный материал. В нем он воспевает творчество современников Би Би Кинга, Ната «Кинга» Коула и Литтла Ричарда, а также девять своих собственных мелодий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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