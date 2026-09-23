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Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) виниловая пластинка

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Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 1
Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 2
Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 3
Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 4
Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 5
Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Cracker Island
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 1
  • Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 2
  • Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 3
  • Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 4
  • Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 5
  • Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732980
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197213151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Cracker Island
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cracker Island, Oil, The Tired Influencer, Tarantula, Silent Running, New Gold, Baby Queen, Tormenta, Skinny Ape, Possession Island
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) виниловая пластинка

Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году музыкантом Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Группа в основном состоит из четырех анимированных участников: 2-D (ведущий вокал, клавишные, мелодика), Мердок Никкалс (бас-гитара), Нудл (гитара, иногда клавишные и вокал) и Рассел Хоббс (ударные и перкуссия). Их вымышленная вселенная исследуется с помощью музыкальных клипов, интервью и других короткометражных мультфильмов. На самом деле Албарн - единственный постоянный автор музыки и часто сотрудничает с другими музыкантами. В "Cracker Island" представлены совместные работы со Стиви Никсом, Bad Bunny, Беком, Thundercat, Адели Омотайонд, Tame Impala и Бути Браун. Фильм основан на песне 2020 года "Машина времени", первый сезон - Strange Timez.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197213151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Cracker Island
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Cracker Island, Oil, The Tired Influencer, Tarantula, Silent Running, New Gold, Baby Queen, Tormenta, Skinny Ape, Possession Island
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году музыкантом Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Группа в основном состоит из четырех анимированных участников: 2-D (ведущий вокал, клавишные, мелодика), Мердок Никкалс (бас-гитара), Нудл (гитара, иногда клавишные и вокал) и Рассел Хоббс (ударные и перкуссия). Их вымышленная вселенная исследуется с помощью музыкальных клипов, интервью и других короткометражных мультфильмов. На самом деле Албарн - единственный постоянный автор музыки и часто сотрудничает с другими музыкантами. В "Cracker Island" представлены совместные работы со Стиви Никсом, Bad Bunny, Беком, Thundercat, Адели Омотайонд, Tame Impala и Бути Браун. Фильм основан на песне 2020 года "Машина времени", первый сезон - Strange Timez.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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