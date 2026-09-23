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Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году музыкантом Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Группа в основном состоит из четырех анимированных участников: 2-D (ведущий вокал, клавишные, мелодика), Мердок Никкалс (бас-гитара), Нудл (гитара, иногда клавишные и вокал) и Рассел Хоббс (ударные и перкуссия). Их вымышленная вселенная исследуется с помощью музыкальных клипов, интервью и других короткометражных мультфильмов. На самом деле Албарн - единственный постоянный автор музыки и часто сотрудничает с другими музыкантами. В "Cracker Island" представлены совместные работы со Стиви Никсом, Bad Bunny, Беком, Thundercat, Адели Омотайонд, Tame Impala и Бути Браун. Фильм основан на песне 2020 года "Машина времени", первый сезон - Strange Timez.

Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году музыкантом Деймоном Албарном и художником Джейми Хьюлеттом. Группа в основном состоит из четырех анимированных участников: 2-D (ведущий вокал, клавишные, мелодика), Мердок Никкалс (бас-гитара), Нудл (гитара, иногда клавишные и вокал) и Рассел Хоббс (ударные и перкуссия). Их вымышленная вселенная исследуется с помощью музыкальных клипов, интервью и других короткометражных мультфильмов. На самом деле Албарн - единственный постоянный автор музыки и часто сотрудничает с другими музыкантами. В "Cracker Island" представлены совместные работы со Стиви Никсом, Bad Bunny, Беком, Thundercat, Адели Омотайонд, Tame Impala и Бути Браун. Фильм основан на песне 2020 года "Машина времени", первый сезон - Strange Timez.

Gorillaz - Cracker Island (Transparent Purple) (5054197213151) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.