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A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) виниловая пластинка

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A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 1
A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 2
A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 3
A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 4
A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Take On Me Ep(40Th Anniversary)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 1
  • A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 2
  • A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 3
  • A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 4
  • A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732978
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[81227808570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Take On Me Ep(40Th Anniversary)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take On Me (40th Anniversary Extended Version), Take On Me (1984 Single Version), Take On Me (1985 Single Version), Take On Me (1985 Instrumental Version), Take On Me (2018 Symphonic Version), Take On Me (2017 Acoustic), Take On Me (2017 MTV Unplugged), Take On Me (1991 Live In South America)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) виниловая пластинка

«Take On Me» — первый сингл из первого студийного альбома «Hunting High and Low» группы a-ha. Отпразднуйте 40-летие «Take On Me» с восемью версиями культового трека, начиная с сингла 1984 года и заканчивая более поздними интерпретациями. Этот EP выпущен на виниле цвета Ruby Red к RSD Black Friday. Сторона A включает версию начала 1984 года, версию хита 1985 года и инструментальную версию, а также новую расширенную версию, выпущенную специально для этого юбилейного мини-альбома, посвящённого 40-летию. Сторона B содержит симфонические, акустические, акустические и концертные записи с 1991 по 2018 год. Сборник отражает эволюцию песни на протяжении более чем трёх десятилетий. Мировой хит — Take On Me занял первое место практически во всех странах, достигнув второго места в Канаде, Великобритании и Ирландии. Альбом возглавил чарт Billboard Hot 100 и стал культурным эталоном, закрепив за a-ha место в мировой истории поп-музыки.



Теги товара: New Wave

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[81227808570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A-Ha
Альбом (сингл)
Take On Me Ep(40Th Anniversary)
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Take On Me (40th Anniversary Extended Version), Take On Me (1984 Single Version), Take On Me (1985 Single Version), Take On Me (1985 Instrumental Version), Take On Me (2018 Symphonic Version), Take On Me (2017 Acoustic), Take On Me (2017 MTV Unplugged), Take On Me (1991 Live In South America)
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Take On Me» — первый сингл из первого студийного альбома «Hunting High and Low» группы a-ha. Отпразднуйте 40-летие «Take On Me» с восемью версиями культового трека, начиная с сингла 1984 года и заканчивая более поздними интерпретациями. Этот EP выпущен на виниле цвета Ruby Red к RSD Black Friday. Сторона A включает версию начала 1984 года, версию хита 1985 года и инструментальную версию, а также новую расширенную версию, выпущенную специально для этого юбилейного мини-альбома, посвящённого 40-летию. Сторона B содержит симфонические, акустические, акустические и концертные записи с 1991 по 2018 год. Сборник отражает эволюцию песни на протяжении более чем трёх десятилетий. Мировой хит — Take On Me занял первое место практически во всех странах, достигнув второго места в Канаде, Великобритании и Ирландии. Альбом возглавил чарт Billboard Hot 100 и стал культурным эталоном, закрепив за a-ha место в мировой истории поп-музыки.


Теги товара: New Wave
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A-Ha - Take On Me Ep(40Th Anniversary) (Red) (Rsd 2025) (81227808570) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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