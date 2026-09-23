Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) виниловая пластинка
Концертный релиз легендарной Мадонны. Набор из трех пластинок представляет концертные версии 22 песен из разных эпох культовой карьеры Мадонны. Театральный тур Мадонны Madame X Tour очаровал аншлаговую аудиторию по всему миру своей беспрецедентной интимностью. Этот редкий и незабываемый опыт был прекрасно задокументирован в «Мадам Икс», ее концептуальном фильме 2021 года и цифровом саундтреке. Этим летом саундтрек дебютирует на виниле в виде набора из трех пластинок, включающего два ранее не издававшихся бонус-трека. Альбом Madame X - Music From The Theater Xperience, доступный осенью этого года, представляет 22 мощных живых исполнения песен, охватывающих совершенно разные эпохи культовой карьеры Мадонны, включая ее девятый альбом №1, Madame X. Предстоящий сборник представляет эксклюзивные живые исполнения «Crave» (с участием Swae Lee) и «Sodade», две песни, которые не вошли в цифровой саундтрек. Madame X - Music From The Theater Xperience был записан в январе 2020 года в Лиссабоне, Португалия, во время тура Мадонны Madame X Tour. Это было ее первое выступление на небольших площадках после ее тура Virgin Tour 1985 года. Примечательно, что ее Sticky & Sweet Tour 2008 года по-прежнему удерживает рекорд самого прибыльного концертного тура среди артисток.
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