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Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) виниловая пластинка

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Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 1
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 2
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 3
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 4
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 5
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 6
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 7
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 8
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 9
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 10
Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Music From The Theater Experience
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 1
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 2
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 3
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 4
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 5
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 6
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 7
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 8
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 9
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 10
  • Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732975
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497837892]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Music From The Theater Experience
Жанр
House
Трек-лист
Intro, God Control, Dark Ballet, Human Nature, Vogue, I Don’t Search I Find, American Life, Batuka, Fado Pechincha (featuring Gaspar Varela), Killers Who Are Partying, Crazy, Welcome To My Fado Club (Medley), Medellin (featuring Maluma), Extreme Occident, Breathwork (Dance Interlude), Frozen, Come Alive, Future (featuring Quavo), Like A Prayer, I Rise, Bonus Tracks, Sodade - Previously Unreleased, Crave (featuring Swae Lee) - Previously Unreleased
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) виниловая пластинка

Концертный релиз легендарной Мадонны. Набор из трех пластинок представляет концертные версии 22 песен из разных эпох культовой карьеры Мадонны. Театральный тур Мадонны Madame X Tour очаровал аншлаговую аудиторию по всему миру своей беспрецедентной интимностью. Этот редкий и незабываемый опыт был прекрасно задокументирован в «Мадам Икс», ее концептуальном фильме 2021 года и цифровом саундтреке. Этим летом саундтрек дебютирует на виниле в виде набора из трех пластинок, включающего два ранее не издававшихся бонус-трека. Альбом Madame X - Music From The Theater Xperience, доступный осенью этого года, представляет 22 мощных живых исполнения песен, охватывающих совершенно разные эпохи культовой карьеры Мадонны, включая ее девятый альбом №1, Madame X. Предстоящий сборник представляет эксклюзивные живые исполнения «Crave» (с участием Swae Lee) и «Sodade», две песни, которые не вошли в цифровой саундтрек. Madame X - Music From The Theater Xperience был записан в январе 2020 года в Лиссабоне, Португалия, во время тура Мадонны Madame X Tour. Это было ее первое выступление на небольших площадках после ее тура Virgin Tour 1985 года. Примечательно, что ее Sticky & Sweet Tour 2008 года по-прежнему удерживает рекорд самого прибыльного концертного тура среди артисток.

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497837892]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Music From The Theater Experience
Жанр
House
Трек-лист
Intro, God Control, Dark Ballet, Human Nature, Vogue, I Don’t Search I Find, American Life, Batuka, Fado Pechincha (featuring Gaspar Varela), Killers Who Are Partying, Crazy, Welcome To My Fado Club (Medley), Medellin (featuring Maluma), Extreme Occident, Breathwork (Dance Interlude), Frozen, Come Alive, Future (featuring Quavo), Like A Prayer, I Rise, Bonus Tracks, Sodade - Previously Unreleased, Crave (featuring Swae Lee) - Previously Unreleased
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Концертный релиз легендарной Мадонны. Набор из трех пластинок представляет концертные версии 22 песен из разных эпох культовой карьеры Мадонны. Театральный тур Мадонны Madame X Tour очаровал аншлаговую аудиторию по всему миру своей беспрецедентной интимностью. Этот редкий и незабываемый опыт был прекрасно задокументирован в «Мадам Икс», ее концептуальном фильме 2021 года и цифровом саундтреке. Этим летом саундтрек дебютирует на виниле в виде набора из трех пластинок, включающего два ранее не издававшихся бонус-трека. Альбом Madame X - Music From The Theater Xperience, доступный осенью этого года, представляет 22 мощных живых исполнения песен, охватывающих совершенно разные эпохи культовой карьеры Мадонны, включая ее девятый альбом №1, Madame X. Предстоящий сборник представляет эксклюзивные живые исполнения «Crave» (с участием Swae Lee) и «Sodade», две песни, которые не вошли в цифровой саундтрек. Madame X - Music From The Theater Xperience был записан в январе 2020 года в Лиссабоне, Португалия, во время тура Мадонны Madame X Tour. Это было ее первое выступление на небольших площадках после ее тура Virgin Tour 1985 года. Примечательно, что ее Sticky & Sweet Tour 2008 года по-прежнему удерживает рекорд самого прибыльного концертного тура среди артисток.
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Madonna - Madame X - Music From The Theater Experience (603497837892) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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