Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dan Steely
Альбом (сингл)
EVERYTHING MUST GO
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 732972
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497808335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dan Steely
Альбом (сингл)
EVERYTHING MUST GO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Last Mall, Things I Miss The Most, Blues Beach, Godwhacker, Slang Of Ages, Green Book, Pixeleen, Lunch With Gina, Everything Must Go
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Last Mall, Things I Miss The most, Blues Beach, Godwhacker, Slang Of Ages, Green Book, Pixeleen, Lunch With Gina, Everything Must Go
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[603497808335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dan Steely
Альбом (сингл)
EVERYTHING MUST GO
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Last Mall, Things I Miss The Most, Blues Beach, Godwhacker, Slang Of Ages, Green Book, Pixeleen, Lunch With Gina, Everything Must Go
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Last Mall, Things I Miss The most, Blues Beach, Godwhacker, Slang Of Ages, Green Book, Pixeleen, Lunch With Gina, Everything Must Go
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Dan Steely - Everything Must Go (Crystal Clear) (603497808335) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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