Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skin (Ex-Skunk Anansie)
Альбом (сингл)
Fake Chemical State
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 732960
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478368165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skin (Ex-Skunk Anansie)
Альбом (сингл)
Fake Chemical State
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Alone In My Room, She's On, Movin', Just Let the Sun, Purple, Don't Need a Reason, Nothing But, Take Me On, Fooling Yourself, Falling For You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alone In My Room, She's On, Movin', Just Let the Sun, Purple, Don't Need a Reason, Nothing But, Take Me On, Fooling Yourself, Falling For You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478368165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skin (Ex-Skunk Anansie)
Альбом (сингл)
Fake Chemical State
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Alone In My Room, She's On, Movin', Just Let the Sun, Purple, Don't Need a Reason, Nothing But, Take Me On, Fooling Yourself, Falling For You
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alone In My Room, She's On, Movin', Just Let the Sun, Purple, Don't Need a Reason, Nothing But, Take Me On, Fooling Yourself, Falling For You
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Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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