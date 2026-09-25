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Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка

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Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) - фото 2
Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skin (Ex-Skunk Anansie)
Альбом (сингл)
Fake Chemical State
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) - фото 1
  • Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) - фото 2
  • Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478368165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skin (Ex-Skunk Anansie)
Альбом (сингл)
Fake Chemical State
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Alone In My Room, She's On, Movin', Just Let the Sun, Purple, Don't Need a Reason, Nothing But, Take Me On, Fooling Yourself, Falling For You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alone In My Room, She's On, Movin', Just Let the Sun, Purple, Don't Need a Reason, Nothing But, Take Me On, Fooling Yourself, Falling For You

Отзывы о товаре Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478368165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Skin (Ex-Skunk Anansie)
Альбом (сингл)
Fake Chemical State
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Alone In My Room, She's On, Movin', Just Let the Sun, Purple, Don't Need a Reason, Nothing But, Take Me On, Fooling Yourself, Falling For You
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Голландия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alone In My Room, She's On, Movin', Just Let the Sun, Purple, Don't Need a Reason, Nothing But, Take Me On, Fooling Yourself, Falling For You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skin (Ex-Skunk Anansie) - Fake Chemical State (Black/Red Splatter) (602478368165) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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