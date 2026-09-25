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Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) виниловая пластинка

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Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 1
Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 2
Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 3
Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 4
Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 5
Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 6
Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Troye Sivan
Альбом (сингл)
Blue Neighbourhood: Ten Years On
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 1
  • Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 2
  • Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 3
  • Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 4
  • Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 5
  • Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 6
  • Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732959
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478986796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Troye Sivan
Альбом (сингл)
Blue Neighbourhood: Ten Years On
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Wild, Bite, Fools, Ease, The Quiet, Dkla, Talk Me Down, Cool, Heaven, Youth, Lost Boy, For Him., Suburbia, Too Good, Blue, Swimming Pools, Strawberries & Cigarettes
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wild, Bite, Fools, Ease, The Quiet, Dkla, Talk Me Down, Cool, Heaven, Youth, Lost Boy, For Him., Suburbia, Too Good, Blue, Swimming Pools, Strawberries & Cigarettes



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602478986796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Troye Sivan
Альбом (сингл)
Blue Neighbourhood: Ten Years On
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Wild, Bite, Fools, Ease, The Quiet, Dkla, Talk Me Down, Cool, Heaven, Youth, Lost Boy, For Him., Suburbia, Too Good, Blue, Swimming Pools, Strawberries & Cigarettes
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Wild, Bite, Fools, Ease, The Quiet, Dkla, Talk Me Down, Cool, Heaven, Youth, Lost Boy, For Him., Suburbia, Too Good, Blue, Swimming Pools, Strawberries & Cigarettes


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Troye Sivan - Blue Neighbourhood: Ten Years On (Blush Pink/Blue) (602478986796) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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