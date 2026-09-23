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Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue & Cobalt) (602488007368) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue & Cobalt) (602488007368) виниловая пластинка

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Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue &amp; Cobalt) (602488007368) - фото 1
Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue &amp; Cobalt) (602488007368) - фото 2
Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue &amp; Cobalt) (602488007368) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
Live From Glastonbury
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue &amp; Cobalt) (602488007368) - фото 1
  • Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue &amp; Cobalt) (602488007368) - фото 2
  • Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue &amp; Cobalt) (602488007368) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732957
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488007368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
Live From Glastonbury
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Obsessed, Ballad Of A Homeschooled Girl, Vampire, Drivers License, Traitor, Bad Idea Right, Love Is Embarrassing, Pretty Isn’t Pretty, Happier, Enough For You, Friday I’m In Love (With Robert Smith), Just Like Heaven (With Robert Smith), So American, Jealousy, Jealousy, Favorite Crime, Deja Vu, Brutal, All-american Bitch, Good 4 U, Get Him Back
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue & Cobalt) (602488007368) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Obsessed, Ballad Of A Homeschooled Girl, Vampire, Drivers License, Traitor, Bad Idea Right, Love Is Embarrassing, Pretty Isn’t Pretty, Happier, Enough For You, Friday I’m In Love (With Robert Smith), Just Like Heaven (With Robert Smith), So American, Jealousy, Jealousy, Favorite Crime, Deja Vu, Brutal, All-american Bitch, Good 4 U, Get Him Back



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Olivia Rodrigo - Live From Glastonbury (Light Blue & Cobalt) (602488007368) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602488007368]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olivia Rodrigo
Альбом (сингл)
Live From Glastonbury
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Obsessed, Ballad Of A Homeschooled Girl, Vampire, Drivers License, Traitor, Bad Idea Right, Love Is Embarrassing, Pretty Isn’t Pretty, Happier, Enough For You, Friday I’m In Love (With Robert Smith), Just Like Heaven (With Robert Smith), So American, Jealousy, Jealousy, Favorite Crime, Deja Vu, Brutal, All-american Bitch, Good 4 U, Get Him Back
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Obsessed, Ballad Of A Homeschooled Girl, Vampire, Drivers License, Traitor, Bad Idea Right, Love Is Embarrassing, Pretty Isn’t Pretty, Happier, Enough For You, Friday I’m In Love (With Robert Smith), Just Like Heaven (With Robert Smith), So American, Jealousy, Jealousy, Favorite Crime, Deja Vu, Brutal, All-american Bitch, Good 4 U, Get Him Back


Теги товара: Цветной винил
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