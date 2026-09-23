Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miley Cyrus - Something Beautiful (Transparent Red) (198029240511) виниловая пластинка
Своим последним альбомом «Endless Summer Vacation» и мегахитом «Flowers» Майли Сайрус добилась почти невозможного: она стала еще популярнее и достигла своих самых высоких позиций в чартах на сегодняшний день, не только в Германии. Теперь двукратная обладательница премии «Грэмми» представляет свой новый альбом «Something Beautiful». Это девятый студийный альбом артистки и её самая амбициозная работа на сегодняшний день. Вдохновлённый концептуальными альбомами, такими как «The Wall» Pink Floyd, альбом «Something Beautiful» объединяет тринадцать песен общей темой: исцеление от травмы и поиск красоты в самых мрачных моментах жизни. «Даже в самые ужасные времена нашей жизни есть что-то прекрасное. Это тень, это уголь, это тени. Нельзя нарисовать картину без света и контрастов», — говорит Майли Сайрус. Для воплощения своей задумки музыкантка снова объединилась с продюсером Шоном Эвереттом. Этот виртуоз звука уже идеально подходил для "Endless Summer Vacation" и работал со многими поп-королевами, от Бейонсе до Адель. Он также сотрудничал с Бриттани Ховард (Alabama Shakes), которая появляется здесь, как и супермодель Наоми Кэмпбелл. Кроме того, «Something Beautiful» — это визуальный альбом, который будет сопровождаться одноименным фильмом, в котором, естественно, сыграет Майли Сайрус. Многогранная артистка также выступает в качестве режиссера, продюсера и сценариста. Эта фантастическая поп-опера будет показана на знаменитом кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, прежде чем покорить кинотеатры по всему миру.
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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