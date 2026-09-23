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Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) виниловая пластинка

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Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 1
Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 2
Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 3
Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 4
Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 5
Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Set Two
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 1
  • Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 2
  • Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 3
  • Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 4
  • Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 5
  • Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732943
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029412611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Set Two
Жанр
Jazz
Трек-лист
All Of You, Agitation, My Funny Valentine, On Green Dolphin Street, So What, The Theme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) виниловая пластинка

Одно из самых легендарных выступлений в истории джаза, концерт квинтета Майлза Дэвиса в клубе The Plugged Nickel в декабре 1965 года, показал мастер-класс по контролируемой импровизации, разрушая традиции и переосмысливая свой музыкальный язык ночь за ночью. Записи The Plugged Nickel документируют революционные изменения, которые Второй Великий Квинтет совершил в импровизации в реальном времени, приветствуя неожиданности, отбрасывая уверенность и превращая «неправильные» ноты в откровения. Sony Legacy переиздаст бокс-сет из всех семи частей The Complete Plugged Nickel Sessions в январе 2026 года в рамках первого этапа годичного празднования столетия Майлза Дэвиса и выпустит один из самых впечатляющих полных сборников в виде двойного винилового издания на черном виниле к Черной пятнице. Включает более часа знакомых песен, перевернутых с ног на голову, в том числе такие стандарты, как «All Of You» и «My Funny Valentine», а также оригинальные композиции Майлза, такие как «So What» или «Agitation».

Отзывы о товаре Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[198029412611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Set Two
Жанр
Jazz
Трек-лист
All Of You, Agitation, My Funny Valentine, On Green Dolphin Street, So What, The Theme
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Одно из самых легендарных выступлений в истории джаза, концерт квинтета Майлза Дэвиса в клубе The Plugged Nickel в декабре 1965 года, показал мастер-класс по контролируемой импровизации, разрушая традиции и переосмысливая свой музыкальный язык ночь за ночью. Записи The Plugged Nickel документируют революционные изменения, которые Второй Великий Квинтет совершил в импровизации в реальном времени, приветствуя неожиданности, отбрасывая уверенность и превращая «неправильные» ноты в откровения. Sony Legacy переиздаст бокс-сет из всех семи частей The Complete Plugged Nickel Sessions в январе 2026 года в рамках первого этапа годичного празднования столетия Майлза Дэвиса и выпустит один из самых впечатляющих полных сборников в виде двойного винилового издания на черном виниле к Черной пятнице. Включает более часа знакомых песен, перевернутых с ног на голову, в том числе такие стандарты, как «All Of You» и «My Funny Valentine», а также оригинальные композиции Майлза, такие как «So What» или «Agitation».
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Miles Davis - Live At The Plugged Nickel: December 23, 1965 - Set Two (198029412611) виниловая пластинка - стоимость товара 4120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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