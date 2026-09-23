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War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) виниловая пластинка

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War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 1
War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 2
War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 3
War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 4
War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 5
War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 6
War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 7
War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 8
War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War On Drugs
Альбом (сингл)
Lost In The Dream
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 1
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 2
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 3
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 4
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 5
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 6
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 7
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 8
  • War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732939
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Характеристики

Бренд
Secretly Canadian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Secretly Canadian
Barcode
[656605031019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War On Drugs
Альбом (сингл)
Lost In The Dream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Under The Pressure, Red Eyes, Suffering, An Ocean In Between The Waves, Disappearing, Eyes To The Wind, The Haunting Idle, Burning, Lost In The Dream, In Reverse
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Under The Pressure, Red Eyes, Suffering, An Ocean In Between The Waves, Disappearing, Eyes To The Wind, The Haunting Idle, Burning, Lost In The Dream, In Reverse



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре War On Drugs - Lost In The Dream (656605031019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Secretly Canadian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Secretly Canadian
Barcode
[656605031019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
War On Drugs
Альбом (сингл)
Lost In The Dream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Under The Pressure, Red Eyes, Suffering, An Ocean In Between The Waves, Disappearing, Eyes To The Wind, The Haunting Idle, Burning, Lost In The Dream, In Reverse
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Under The Pressure, Red Eyes, Suffering, An Ocean In Between The Waves, Disappearing, Eyes To The Wind, The Haunting Idle, Burning, Lost In The Dream, In Reverse


Теги товара: Limited Edition
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