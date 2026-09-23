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Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker And Art Pepper
Альбом (сингл)
Playboys
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) - фото 1
  • Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732935
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker And Art Pepper
Альбом (сингл)
Playboys
Жанр
Jazz
Трек-лист
For Minors Only, Minor Yours, Resonant Emotions, Tynan Tyme, Picture Of Health, For Miles And Miles, C.T.A
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка

«Playboys» — джазовый альбом 1956 года, записанный трубачом Четом Бейкером и саксофонистом Артом Пеппером. Этот альбом стал третьей совместной работой Пеппера и Бейкера после «The Route» и «Chet Baker Big Band». Все три альбома были записаны в 1956 году. Линдси Планер из AllMusic отметила: «Эти невероятно приятные и зачастую энергичные записи идеально подойдут как для ценителей бибопа, так и для любителей мейнстримного джаза».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chet Baker And Art Pepper
Альбом (сингл)
Playboys
Жанр
Jazz
Трек-лист
For Minors Only, Minor Yours, Resonant Emotions, Tynan Tyme, Picture Of Health, For Miles And Miles, C.T.A
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
«Playboys» — джазовый альбом 1956 года, записанный трубачом Четом Бейкером и саксофонистом Артом Пеппером. Этот альбом стал третьей совместной работой Пеппера и Бейкера после «The Route» и «Chet Baker Big Band». Все три альбома были записаны в 1956 году. Линдси Планер из AllMusic отметила: «Эти невероятно приятные и зачастую энергичные записи идеально подойдут как для ценителей бибопа, так и для любителей мейнстримного джаза».


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chet Baker And Art Pepper - Playboys (Yellow) (9003829976137) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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