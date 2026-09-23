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Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) виниловая пластинка

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Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
A Night In Tunisia
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) - фото 1
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) - фото 2
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732932
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
A Night In Tunisia
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Night in Tunisia, Sincerely Diana, So Tired, Yama, Kozo's Waltz
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - A Night In Tunisia (Orange Marble) (9003829976182) виниловая пластинка

«A Night in Tunisia» — студийный альбом Арта Блейки и группы Jazz Messengers, выпущенный в мае 1961 года. В оригинальных аннотациях к альбому Барбара Дж. Гарднер написала: «Этот альбом — яркий пример выраженного Блейки желания продемонстрировать свой молодой талант. Здесь не только много места для сольных партий музыкантов; более того, все композиции, кроме заглавной, были написаны и аранжированы талантливыми молодыми джазовыми музыкантами из его группы». Современный рецензент журнала DownBeat высоко оценил сольные партии и выделил игру Блейки в «Kozo's Waltz»: «Его соло — поистине замечательная демонстрация современной игры на барабанах. Это обжигающая страсть и поразительная энергия, не говоря уже о безупречном ритме».



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829976182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
A Night In Tunisia
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Night in Tunisia, Sincerely Diana, So Tired, Yama, Kozo's Waltz
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
«A Night in Tunisia» — студийный альбом Арта Блейки и группы Jazz Messengers, выпущенный в мае 1961 года. В оригинальных аннотациях к альбому Барбара Дж. Гарднер написала: «Этот альбом — яркий пример выраженного Блейки желания продемонстрировать свой молодой талант. Здесь не только много места для сольных партий музыкантов; более того, все композиции, кроме заглавной, были написаны и аранжированы талантливыми молодыми джазовыми музыкантами из его группы». Современный рецензент журнала DownBeat высоко оценил сольные партии и выделил игру Блейки в «Kozo's Waltz»: «Его соло — поистине замечательная демонстрация современной игры на барабанах. Это обжигающая страсть и поразительная энергия, не говоря уже о безупречном ритме».


Теги товара: Цветной винил
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