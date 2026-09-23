John Carpenter - Anthology: Movie Themes 1974-1998 (Sea Blue) (843563188309) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Anthology: Movie Themes 1974-1998
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732929
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[843563188309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Anthology: Movie Themes 1974-1998
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
In the Mouth of Madness, Assault on Precinct 13, The Fog, Prince of Darkness, Santiago (Vampires), Escape from New York, Halloween, Porkchop Express (Big Trouble in Little China), They Live, The Thing, Starman, Dark Star, Christine
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Carpenter - Anthology: Movie Themes 1974-1998 (Sea Blue) (843563188309) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In the Mouth of Madness, Assault on Precinct 13, The Fog, Prince of Darkness, Santiago (Vampires), Escape from New York, Halloween, Porkchop Express (Big Trouble in Little China), They Live, The Thing, Starman, Dark Star, Christine
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитЭдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) ви...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитMiles Davis - Kind Of Blue (0888751119215) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитVarious Artists - Nothern Soul (1964-67)(Rsd,Col.)(2Lp) (1877187...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитPanic! At The Disco - Pretty Odd (0075678969447) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитDion, Celine, D'Eux (0889854495619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитAlice Cooper - Greatest Hits (0603497857883) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитDisturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитDschinghis Khan - Moskau - Best Of (coloured) (0190758622811) ви...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитSimon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (019075874...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитCooder, Ry, Chavez Ravine (0075597925999) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитBob Dylan - Under The Red Sky (0190758469416) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитEd Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пласти...
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[843563188309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Anthology: Movie Themes 1974-1998
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
In the Mouth of Madness, Assault on Precinct 13, The Fog, Prince of Darkness, Santiago (Vampires), Escape from New York, Halloween, Porkchop Express (Big Trouble in Little China), They Live, The Thing, Starman, Dark Star, Christine
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In the Mouth of Madness, Assault on Precinct 13, The Fog, Prince of Darkness, Santiago (Vampires), Escape from New York, Halloween, Porkchop Express (Big Trouble in Little China), They Live, The Thing, Starman, Dark Star, Christine
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
John Carpenter - Anthology: Movie Themes 1974-1998 (Sea Blue) (843563188309) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре John Carpenter - Anthology: Movie Themes 1974-1998 (Sea Blue) (843563188309) виниловая пластинка