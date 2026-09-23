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Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SONGS FOR SWINGIN LOVERS!
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) - фото 1
  • Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) - фото 2
  • Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732926
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SONGS FOR SWINGIN LOVERS!
Жанр
Swing
Трек-лист
You Make Me Feel So Young, It Happened In Monterey, You're Getting To Be A Habit With Me, You Brought A New Kind Of Love To Me, Too Marvelous For Words, Old Devil Moon, Pennies From Heaven, Love Is Here To Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopie, Swingin' Down The Lane, Anything Goes, How About You?, Chicago
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Make Me Feel So Young, It Happened In Monterey, You're Getting To Be A Habit With Me, You Brought A New Kind Of Love To Me, Too Marvelous For Words, Old Devil Moon, Pennies From Heaven, Love Is Here To Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopie, Swingin' Down The Lane, Anything Goes, How About You?, Chicago

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Number One Essential
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Number One Essential
Barcode
[8436563186301]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
SONGS FOR SWINGIN LOVERS!
Жанр
Swing
Трек-лист
You Make Me Feel So Young, It Happened In Monterey, You're Getting To Be A Habit With Me, You Brought A New Kind Of Love To Me, Too Marvelous For Words, Old Devil Moon, Pennies From Heaven, Love Is Here To Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopie, Swingin' Down The Lane, Anything Goes, How About You?, Chicago
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You Make Me Feel So Young, It Happened In Monterey, You're Getting To Be A Habit With Me, You Brought A New Kind Of Love To Me, Too Marvelous For Words, Old Devil Moon, Pennies From Heaven, Love Is Here To Stay, I've Got You Under My Skin, I Thought About You, We'll Be Together Again, Makin' Whoopie, Swingin' Down The Lane, Anything Goes, How About You?, Chicago
Самовывоз
Доставка
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Frank Sinatra - Songs For Swingin Lovers! (Virgin) (8436563186301) виниловая пластинка - стоимость товара 3450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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