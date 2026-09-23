2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка
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Описание товара 2 Brothers On The 4Th Floor - Very Best Of (30Th Anniversary) (8719262042711) виниловая пластинка
Бобби и Мартин Боер начали экспериментировать с музыкой в ??маленькой спальне на четвертом этаже многоквартирного дома своих родителей. Братья привлекли к сотрудничеству рэпера Da Smooth Baron MC и певицу Пегги «Герцогиню» для создания своего сценического шоу. Их первый сингл «Can't Help Myself» был выпущен в 1990 году и стал международным хитом в 1991 году. До их большого прорыва потребовалось некоторое время, но в 1993 году братья начали интенсивно работать над новым синглом. Уже не на четвертом этаже, а в настоящей студии. Именно здесь родился и был выпущен сингл «Never Alone» с вокалом D-Rock (Рене Филипс) и Des'Ray (Дезире Мандерс). Два брата вернулись и начали создавать международные хиты в стиле евродэнс. В 1993 и 1994 годах они подарили танцевальной сцене международные хиты: «Never Alone», «Dreams» и «Let Me Be Free». За годы существования группа 2 Brothers on the 4th Floor выпустила несколько международных хитов. Постепенно их стиль сместился от евроденса к хэппи-хардкору. Такие синглы, как «Fly (Through the Starry Night)», «Come Take My Hand» и «Fairytales», стали международными бестселлерами, возглавив чарты по всей Европе. В конце 1996 года группа 2 Brothers on the 4th Floor сменила стиль на R&B с синглом "One Day", который был хорошо принят публикой. Но Бобби и Мартин решили вернуться к своим евроденс-корням и выпустили сингл "I'm Thinkin' of U". Атмосфера по-прежнему сильна. Группа 2 Brothers on the 4th Floor до сих пор выступает на вечеринках и музыкальных фестивалях в стиле 90-х. Весь аудиоматериал был заново обработан для винила на основе оригинальных источников в сотрудничестве с Мартином и Бобби. Юбилейное издание альбома «The Very Best of 2 Brothers On The 4th Floor», посвященное 30-летию альбома, выпущено ограниченным тиражом в 1500 экземпляров, каждый из которых имеет индивидуальный номер, и выпущено на прозрачном виниле. В комплект входит вкладыш.
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