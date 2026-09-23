Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) виниловая пластинка
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Описание товара Deep Purple - Live In London 2002 (4029759169666) виниловая пластинка
"Live In London 2002" - концертный альбом британской рок-группы Deep Purple. Записано вживую в Hammersmith Apollo, Лондон, Англия, 22 февраля 2002 года. Альбом впервые издан в 2021 году ограниченным тиражом в 5000 пронумерованных копий на тройном чёрном виниле. Микширование и мастеринг сделаны в апреле 2021 года. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple (в частности, гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс) считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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