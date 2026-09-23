Michael Schenker - Don'T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) виниловая пластинка
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Описание товара Michael Schenker - Don'T Sell Your Soul (Transparent Red) (4029759207511) виниловая пластинка
Есть гитарные боги – и есть Майкл Шенкер. Начиная с его раннего успеха в Scorpions и новаторской работы с UFO и заканчивая образованием группы Майкла Шенкера в 1979 году, Шенкер был эталоном в эволюции хард-рока и металла. Спустя десятилетия MSG остается воплощением его бескомпромиссного художественного видения, и "Don't Sell Your Soul" - его последнее воплощение. На альбоме Майкл Шенкер играет вместе с давними союзниками: барабанщиком Бодо Шопфом, басистом Барендом Курбуа и клавишником Стивом Манном. Вокал: Безупречный Эрик Гренвалл, несомненно, один из лучших рок-вокалистов своего поколения и бывший вокалист Skid Row. Cостав потрясающих музыкантов дополняют приглашенные вокалисты Робин Маколи, Дмитрий "Лия" Лиапакис и Майкл Восс. ‘Don't Sell Your Soul’ - это вторая часть трилогии, записанная в едином порыве вдохновения. За первым альбомом ‘My Years with UFO" последовал аншлаговый тур, ознаменовавший триумфальное возвращение Шенкера к корням. Поскольку последняя глава выйдет в 2026 году, этот релиз станет еще одним напоминанием: Майкл Шенкер не просто продолжает работать, но и продолжает устанавливать стандарты!
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