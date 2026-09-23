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Bob Moses - Battle Lines (887828038619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Moses - Battle Lines (887828038619) виниловая пластинка

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Bob Moses - Battle Lines (887828038619) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob Moses
Альбом (сингл)
Battle Lines
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Moses - Battle Lines (887828038619) - фото 1
  • Bob Moses - Battle Lines (887828038619) - фото 2
  • Bob Moses - Battle Lines (887828038619) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732908
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Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[887828038619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob Moses
Альбом (сингл)
Battle Lines
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heaven Only Knows, Battle Lines, Back Down, Eye for an Eye, The Only Thing We Know, Nothing But You, Enough to Believe, Listen to Me, Selling Me Sympathy, Don't Hold Back, Fallen From Your Arms
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Moses - Battle Lines (887828038619) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heaven Only Knows, Battle Lines, Back Down, Eye for an Eye, The Only Thing We Know, Nothing But You, Enough to Believe, Listen to Me, Selling Me Sympathy, Don't Hold Back, Fallen From Your Arms

Отзывы о товаре Bob Moses - Battle Lines (887828038619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[887828038619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bob Moses
Альбом (сингл)
Battle Lines
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heaven Only Knows, Battle Lines, Back Down, Eye for an Eye, The Only Thing We Know, Nothing But You, Enough to Believe, Listen to Me, Selling Me Sympathy, Don't Hold Back, Fallen From Your Arms
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heaven Only Knows, Battle Lines, Back Down, Eye for an Eye, The Only Thing We Know, Nothing But You, Enough to Believe, Listen to Me, Selling Me Sympathy, Don't Hold Back, Fallen From Your Arms
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Moses - Battle Lines (887828038619) виниловая пластинка - по цене 6250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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