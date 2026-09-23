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Ike & Tina Turner - Workin Together (Deagostini) (4620032919840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ike & Tina Turner - Workin Together (Deagostini) (4620032919840) виниловая пластинка

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Ike &amp; Tina Turner - Workin Together (Deagostini) (4620032919840) - фото 1
Ike &amp; Tina Turner - Workin Together (Deagostini) (4620032919840) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
Workin Together
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ike &amp; Tina Turner - Workin Together (Deagostini) (4620032919840) - фото 1
  • Ike &amp; Tina Turner - Workin Together (Deagostini) (4620032919840) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732893
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Характеристики

Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
Workin Together
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Workin' Together, I Can) Get You When I Want You, Get Back, The Way You Love Me, You Can Have It, Game Of Love, Funkier Than A Mosquita's Tweeter, Ooh Poo Pah Doo, Proud Mary, Goodbye, So Long, 3: AM
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ike & Tina Turner - Workin Together (Deagostini) (4620032919840) виниловая пластинка

Workin' Together — второй студийный альбом дуэта Айк и Тина Тернер, выпущенный на Liberty Records в ноябре 1970 года. В нём несколько каверов на рок-песни и обновлённые версии предыдущих песен исполнителей.

Отзывы о товаре Ike & Tina Turner - Workin Together (Deagostini) (4620032919840) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DeAgostini
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DeAgostini
Barcode
[4620032919840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ike & Tina Turner
Альбом (сингл)
Workin Together
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Workin' Together, I Can) Get You When I Want You, Get Back, The Way You Love Me, You Can Have It, Game Of Love, Funkier Than A Mosquita's Tweeter, Ooh Poo Pah Doo, Proud Mary, Goodbye, So Long, 3: AM
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Workin' Together — второй студийный альбом дуэта Айк и Тина Тернер, выпущенный на Liberty Records в ноябре 1970 года. В нём несколько каверов на рок-песни и обновлённые версии предыдущих песен исполнителей.
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