Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White уцененный, 732877
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%34 190 руб. 56 990 руб.
В наличии
Код товара: 732877
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34 190 руб. -40%
56 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Комплектация
коробка, документы , робот-пылесос , док.станция, насадки , щетка , кабель.
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Станция самоочистки
есть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
457
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х43
Вес, кг.
18.1
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White уцененный
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы , робот-пылесос , док.станция, насадки , щетка , кабель, Причина уценки : следы использования( пыль в мешке, влага в резервуаре), нет жидкости в комплекте , потертости
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Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Комплектация
коробка, документы , робот-пылесос , док.станция, насадки , щетка , кабель.
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Станция самоочистки
есть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Развернуть
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
457
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы , робот-пылесос , док.станция, насадки , щетка , кабель, Причина уценки : следы использования( пыль в мешке, влага в резервуаре), нет жидкости в комплекте , потертости
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, белые
Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White уцененный - купить по цене 34190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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