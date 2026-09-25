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Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние купить с доставкой в Москве, 732877
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Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние , 732877

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Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - фото 1
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - фото 2
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - фото 3
Уценка
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - фото 3
  • Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
50 900 руб.  78 300 руб. 
Начислим 815 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние
50 900 руб. -35%
78 300 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Комплектация
коробка, документы , робот-пылесос , док.станция, насадки , щетка , кабель.
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Станция самоочистки
есть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
457
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х43
Вес, кг.
18.1

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы , робот-пылесос , док.станция, насадки , щетка , кабель, Причина уценки : следы использования( пыль в мешке, влага в резервуаре), нет жидкости в комплекте , потертости

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
19000 Па
Емкость пылесборника
3200 мл док станция, 310 мл пылесос
Комплектация
коробка, документы , робот-пылесос , док.станция, насадки , щетка , кабель.
Цвет
белый
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
уборка влажной тканью
Станция самоочистки
есть
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
200
Развернуть
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
457
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы , робот-пылесос , док.станция, насадки , щетка , кабель, Причина уценки : следы использования( пыль в мешке, влага в резервуаре), нет жидкости в комплекте , потертости
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Dreame Robot Vacuum L40s Pro Ultra (RLL74CE) White отличное состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 50900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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