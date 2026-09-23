Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность двигателя
7800
Производительность, л/ч
1000
Длина шланга
10 м
Макс. температура воды на входе
30
Минимальное рабочее давление
30
Максимальное рабочее давление
210
Колеса
да
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
541 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732866
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Характеристики
Бренд
Мощность двигателя
7800
Производительность, л/ч
1000
Длина шланга
10 м
Макс. температура воды на входе
30
Минимальное рабочее давление
30
Максимальное рабочее давление
210
Колеса
да
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.61х0.52
Вес, кг.
78
Описание товара Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0)
Karcher HDS 10/21-4 M - профессиональный аппарат высокого давления с нагревом воды среднего класса производительностью 1000 л/ч и рабочим давлением 210 бар. Предназначен для длительной непрерывной работы, связанной с мойкой технологического оборудования, автотранспорта, узлов и деталей машин и оборудования, фасадов зданий и проч. Современное оснащение экономит время и силы - благодаря пистолету высокого давления EASY!Force и системе быстрого соединения EASY!Lock.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность двигателя
7800
Производительность, л/ч
1000
Длина шланга
10 м
Макс. температура воды на входе
30
Минимальное рабочее давление
30
Максимальное рабочее давление
210
Колеса
да
Источник питания
от сети
Страна производитель
Китай
Karcher HDS 10/21-4 M - профессиональный аппарат высокого давления с нагревом воды среднего класса производительностью 1000 л/ч и рабочим давлением 210 бар. Предназначен для длительной непрерывной работы, связанной с мойкой технологического оборудования, автотранспорта, узлов и деталей машин и оборудования, фасадов зданий и проч. Современное оснащение экономит время и силы - благодаря пистолету высокого давления EASY!Force и системе быстрого соединения EASY!Lock.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Мойка высокого давления KARCHER HDS 10/21-4 M (1.071-939.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 541270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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