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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Мощность двигателя
3100
Производительность, л/ч
560
Макс. температура воды на входе
60
Максимальное рабочее давление, Бар
150
Функция автоматического отключения
да
Колеса
да
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732865
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Описание товара Мойка высокого давления KARCHER HD 6/15 M (1.150-930.0)
Мойка высокого давления Karcher - это надежное и мощное решение для эффективной очистки различных поверхностей. С весом в 27 кг и высотой 925 мм, эта мойка спроектирована для удобства использования и маневренности. Оснащенная мощным двигателем на 3100 Вт, она обеспечивает впечатляющую производительность в 560 литров в час, что позволяет быстро и качественно справляться с загрязнениями.
Благодаря максимальному рабочему давлению в 150 бар и возможности забора воды, устройство подходит для самых разнообразных задач — от мытья автомобилей до чистки фасадов зданий. Мойка поддерживает использование воды с температурой до 60 градусов, что расширяет возможности ее применения.
Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность использовать моющее средство, что увеличивает эффективность очищения. Функция автоматического отключения добавляет удобство и безопасность в работе, снижая энергопотребление, а колеса обеспечивают легкость перемещения.
Длина шланга в 10 метров дает свободу при работе, минимизируя необходимость частого перемещения устройства. Питание от сети гарантирует стабильную и мощную работу на протяжении всего использования.
Производится мойка высокого давления Karcher в Китае, что обеспечивает идеальное соотношение цены и качества от всемирно известного бренда Karcher.
Мойка высокого давления Karcher - это надежное и мощное решение для эффективной очистки различных поверхностей. С весом в 27 кг и высотой 925 мм, эта мойка спроектирована для удобства использования и маневренности. Оснащенная мощным двигателем на 3100 Вт, она обеспечивает впечатляющую производительность в 560 литров в час, что позволяет быстро и качественно справляться с загрязнениями.
Благодаря максимальному рабочему давлению в 150 бар и возможности забора воды, устройство подходит для самых разнообразных задач — от мытья автомобилей до чистки фасадов зданий. Мойка поддерживает использование воды с температурой до 60 градусов, что расширяет возможности ее применения.
Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность использовать моющее средство, что увеличивает эффективность очищения. Функция автоматического отключения добавляет удобство и безопасность в работе, снижая энергопотребление, а колеса обеспечивают легкость перемещения.
Длина шланга в 10 метров дает свободу при работе, минимизируя необходимость частого перемещения устройства. Питание от сети гарантирует стабильную и мощную работу на протяжении всего использования.
Производится мойка высокого давления Karcher в Китае, что обеспечивает идеальное соотношение цены и качества от всемирно известного бренда Karcher.
Мойка высокого давления KARCHER HD 6/15 M (1.150-930.0) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 127720 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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