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Характеристики
Мощность двигателя
8800
Производительность, л/ч
1000
Длина шланга
10 м
Подогрев воды
нет
Макс. температура воды на входе
60
Минимальное рабочее давление, Бар
80
Максимальное рабочее давление, Бар
250
Функция автоматического отключения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
299 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732864
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Описание товара Мойка высокого давления KARCHER HD 10/25-4 S (1.286-954.0)
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S гарантирует максимальное удобство работы. Пистолет EASY!Force Advanced позволяет осуществлять чистку без усилий на удержание рычага. Поворачивающаяся струйная трубка из нержавеющей стали длиной 1050 мм обеспечивает максимальную эффективность. Давление и расход воды можно легко изменять регулятором Servo Control, установленным между пистолетом и струйной трубкой. Работу дополнительно облегчают вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния. Типичные для K?rcher высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Внутри корпуса аппарата установлен надежный насос с косой шайбой, оснащенный латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали. Он приводится в действие низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Встроенная алюминиевая рама обеспечивает шасси аппарата малый вес и высокую прочность, а также возможность перемещения краном. Для максимальной мобильности моторно-насосный агрегат установлен в вертикальном положении. Компактный дизайн дополняется продуманными решениями для хранения принадлежностей, в частности специальным отсеком и регулируемыми крюками.
Компактный дизайн с вертикальным расположением моторно-насосного агрегата
Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали
Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Высокие производительность и эффективность С функцией всасывания воды и возможностью использования воды с температурой до 60 °C.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла. Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S гарантирует максимальное удобство работы. Пистолет EASY!Force Advanced позволяет осуществлять чистку без усилий на удержание рычага. Поворачивающаяся струйная трубка из нержавеющей стали длиной 1050 мм обеспечивает максимальную эффективность. Давление и расход воды можно легко изменять регулятором Servo Control, установленным между пистолетом и струйной трубкой. Работу дополнительно облегчают вспомогательные системы и светодиодный индикатор состояния. Типичные для K?rcher высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы. Внутри корпуса аппарата установлен надежный насос с косой шайбой, оснащенный латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали. Он приводится в действие низкооборотным 4-полюсным двигателем воздушно-водяного охлаждения. Встроенная алюминиевая рама обеспечивает шасси аппарата малый вес и высокую прочность, а также возможность перемещения краном. Для максимальной мобильности моторно-насосный агрегат установлен в вертикальном положении. Компактный дизайн дополняется продуманными решениями для хранения принадлежностей, в частности специальным отсеком и регулируемыми крюками.
Компактный дизайн с вертикальным расположением моторно-насосного агрегата
Компактные габаритные размеры и малая занимаемая площадь. Маневренность и удобство транспортировки. Высокая устойчивость аппарата.
Низкооборотный 4-полюсный двигатель воздушно-водяного охлаждения и надежный насос с латунной головкой блока цилиндров и поршнями из нержавеющей стали
Долгий срок службы при низких затратах на техническое обслуживание. Высокие производительность и эффективность С функцией всасывания воды и возможностью использования воды с температурой до 60 °C.
Продуманная сервисная концепция для быстрого обслуживания на объекте
Практичный указатель уровня масла и встроенный в шасси канал для слива масла. Модульная конструкция, включающая насос, двигатель и блок управления.
Мойка высокого давления KARCHER HD 10/25-4 S (1.286-954.0) - этот товар вы можете купить по цене 299910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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