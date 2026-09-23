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SSD Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5" купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5"

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Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5&quot; - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
6400
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5&quot; - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732857
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
6400
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5"

SSD накопители Samsung представляют собой надежное и производительное решение для хранения данных, идеально подходящее для различных сфер использования. Предлагаемая модель оснащена внушительным объемом памяти в 6400 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения больших объемов данных и работы с ресурсоемкими приложениями. Этот SSD накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных систем. Высокоскоростной интерфейс подключения SAS обеспечивает максимально быструю передачу данных, что вкупе с впечатляющими характеристиками скорости чтения и записи — 4200 МБайт/с и 3700 МБайт/с соответственно — позволяет достичь исключительной эффективности в обработке информации. Изготовленный с использованием передовой технологии 3D NAND, этот накопитель гарантирует высокую долговечность и производительность. Произведенный в Китае, он соответствует международным стандартам качества и надежности. Время наработки на отказ, составляющее 2 000 000 часов, подчеркивает высочайшую надежность устройства, способного выдерживать длительные и интенсивные нагрузки. SSD накопитель Samsung, сочетающий значительный объем, высокую скорость передачи данных и надежность, станет отличным выбором для требовательных пользователей, которым нужно эффективно решать задачи любой сложности.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5"




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
6400
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители Samsung представляют собой надежное и производительное решение для хранения данных, идеально подходящее для различных сфер использования. Предлагаемая модель оснащена внушительным объемом памяти в 6400 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения больших объемов данных и работы с ресурсоемкими приложениями. Этот SSD накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных систем. Высокоскоростной интерфейс подключения SAS обеспечивает максимально быструю передачу данных, что вкупе с впечатляющими характеристиками скорости чтения и записи — 4200 МБайт/с и 3700 МБайт/с соответственно — позволяет достичь исключительной эффективности в обработке информации. Изготовленный с использованием передовой технологии 3D NAND, этот накопитель гарантирует высокую долговечность и производительность. Произведенный в Китае, он соответствует международным стандартам качества и надежности. Время наработки на отказ, составляющее 2 000 000 часов, подчеркивает высочайшую надежность устройства, способного выдерживать длительные и интенсивные нагрузки. SSD накопитель Samsung, сочетающий значительный объем, высокую скорость передачи данных и надежность, станет отличным выбором для требовательных пользователей, которым нужно эффективно решать задачи любой сложности.
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Отзывы


Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5" - купить по цене 320130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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