Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
6400
Интерфейс подключения
SAS
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4200
Скорость записи, Мб/с
3700
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5"
SSD накопители Samsung представляют собой надежное и производительное решение для хранения данных, идеально подходящее для различных сфер использования. Предлагаемая модель оснащена внушительным объемом памяти в 6400 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения больших объемов данных и работы с ресурсоемкими приложениями.
Этот SSD накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных систем. Высокоскоростной интерфейс подключения SAS обеспечивает максимально быструю передачу данных, что вкупе с впечатляющими характеристиками скорости чтения и записи — 4200 МБайт/с и 3700 МБайт/с соответственно — позволяет достичь исключительной эффективности в обработке информации.
Изготовленный с использованием передовой технологии 3D NAND, этот накопитель гарантирует высокую долговечность и производительность. Произведенный в Китае, он соответствует международным стандартам качества и надежности. Время наработки на отказ, составляющее 2 000 000 часов, подчеркивает высочайшую надежность устройства, способного выдерживать длительные и интенсивные нагрузки.
SSD накопитель Samsung, сочетающий значительный объем, высокую скорость передачи данных и надежность, станет отличным выбором для требовательных пользователей, которым нужно эффективно решать задачи любой сложности.
SSD накопители Samsung представляют собой надежное и производительное решение для хранения данных, идеально подходящее для различных сфер использования. Предлагаемая модель оснащена внушительным объемом памяти в 6400 Гб, что обеспечивает достаточно места для хранения больших объемов данных и работы с ресурсоемкими приложениями.
Этот SSD накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма, что делает его совместимым с большинством современных систем. Высокоскоростной интерфейс подключения SAS обеспечивает максимально быструю передачу данных, что вкупе с впечатляющими характеристиками скорости чтения и записи — 4200 МБайт/с и 3700 МБайт/с соответственно — позволяет достичь исключительной эффективности в обработке информации.
Изготовленный с использованием передовой технологии 3D NAND, этот накопитель гарантирует высокую долговечность и производительность. Произведенный в Китае, он соответствует международным стандартам качества и надежности. Время наработки на отказ, составляющее 2 000 000 часов, подчеркивает высочайшую надежность устройства, способного выдерживать длительные и интенсивные нагрузки.
SSD накопитель Samsung, сочетающий значительный объем, высокую скорость передачи данных и надежность, станет отличным выбором для требовательных пользователей, которым нужно эффективно решать задачи любой сложности.
Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5" - купить по цене 320130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung Enterprise, 6.4Tb, SAS 4.0, 2.5"