Накопитель SSD Samsung 1TB PM9C1B M2-2280 PCIe 4.0 MZVL81T0HFLB-00B07
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB PM9C1B M2-2280 PCIe 4.0 MZVL81T0HFLB-00B07
SSD накопители Samsung представляют собой надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных. Эта модель, выполненная в форм-факторе M.2 2280, обладает объемом 1024 Гб, что обеспечивает достаточно пространства для хранения большого количества данных, будь то игры, мультимедийные файлы или важные документы. Используя передовой интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, данный накопитель обеспечивает невероятную скорость передачи данных. Скорость чтения достигает впечатляющих 6700 МБ/с, а скорость записи — 5000 МБ/с, благодаря чему время загрузки и переноса файлов существенно сокращается. Флэш-память типа TLC гарантирует отличное соотношение цены и качества, обеспечивая при этом долговечность и надежность работы устройства. Изготовлен в Китае, SSD накопитель Samsung сочетает в себе передовые технологии и высокие стандарты сборки. Этот SSD идеально подходит для использования в современных компьютерах и ноутбуках, включая игровые системы и рабочие станции, требующие максимальной скорости и высокой производительности. Надежность и эффективность — ключевые преимущества этого устройства, делая его отличным выбором для пользователей, стремящихся к наилучшему рабочему опыту.
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