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SSD Накопитель SSD Samsung 1TB PM9C1B M2-2280 PCIe 4.0 MZVL81T0HFLB-00B07 купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 1TB PM9C1B M2-2280 PCIe 4.0 MZVL81T0HFLB-00B07

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Накопитель SSD Samsung 1TB PM9C1B M2-2280 PCIe 4.0 MZVL81T0HFLB-00B07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732855
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1TB PM9C1B M2-2280 PCIe 4.0 MZVL81T0HFLB-00B07

SSD накопители Samsung представляют собой надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных. Эта модель, выполненная в форм-факторе M.2 2280, обладает объемом 1024 Гб, что обеспечивает достаточно пространства для хранения большого количества данных, будь то игры, мультимедийные файлы или важные документы. Используя передовой интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, данный накопитель обеспечивает невероятную скорость передачи данных. Скорость чтения достигает впечатляющих 6700 МБ/с, а скорость записи — 5000 МБ/с, благодаря чему время загрузки и переноса файлов существенно сокращается. Флэш-память типа TLC гарантирует отличное соотношение цены и качества, обеспечивая при этом долговечность и надежность работы устройства. Изготовлен в Китае, SSD накопитель Samsung сочетает в себе передовые технологии и высокие стандарты сборки. Этот SSD идеально подходит для использования в современных компьютерах и ноутбуках, включая игровые системы и рабочие станции, требующие максимальной скорости и высокой производительности. Надежность и эффективность — ключевые преимущества этого устройства, делая его отличным выбором для пользователей, стремящихся к наилучшему рабочему опыту.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1TB PM9C1B M2-2280 PCIe 4.0 MZVL81T0HFLB-00B07




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
0
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители Samsung представляют собой надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных. Эта модель, выполненная в форм-факторе M.2 2280, обладает объемом 1024 Гб, что обеспечивает достаточно пространства для хранения большого количества данных, будь то игры, мультимедийные файлы или важные документы. Используя передовой интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, данный накопитель обеспечивает невероятную скорость передачи данных. Скорость чтения достигает впечатляющих 6700 МБ/с, а скорость записи — 5000 МБ/с, благодаря чему время загрузки и переноса файлов существенно сокращается. Флэш-память типа TLC гарантирует отличное соотношение цены и качества, обеспечивая при этом долговечность и надежность работы устройства. Изготовлен в Китае, SSD накопитель Samsung сочетает в себе передовые технологии и высокие стандарты сборки. Этот SSD идеально подходит для использования в современных компьютерах и ноутбуках, включая игровые системы и рабочие станции, требующие максимальной скорости и высокой производительности. Надежность и эффективность — ключевые преимущества этого устройства, делая его отличным выбором для пользователей, стремящихся к наилучшему рабочему опыту.
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Накопитель SSD Samsung 1TB PM9C1B M2-2280 PCIe 4.0 MZVL81T0HFLB-00B07 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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